التعليم: امتحان تكميلي لـ الصفين الأول والثاني الثانوي في مايو لهؤلاء الطلاب فقط



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك امتحانا تكميليا سوف يعقد لـ طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الذين تظهر نتيجتهم في شكل عدم اجتياز".



حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن الدرجات الحاصل عليها الطالب في امتحانات شهر أبريل ستكون هي نتيجة الفصل الدراسي الثاني.



وقالت وزارة التربية والتعليم: في حال عدم حصول أي من طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على 25% من الدرجة العظمى للمادة، أو 50% من درجات النهاية العظمى لمجموع الورقة الامتحانية ، سوف تعتبر نتيجة الطالب عدم اجتياز ، وسيعقد له امتحان تكميلي خلال شهر مايو.

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وأضافت وزارة التربية والتعليم ، أنه بالنسبة لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي الذين لم يخوضوا الامتحانات بصورة مجمعة ، فسوف يتم الانتهاء من عقد الامتحان لهذه الفئات الطلابية في نهاية العام بحد أقصى الأسبوع الأول من مايو ، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي ومعلميهم.موعد اعلان نتيجة الصفين الاول والثاني الثانويوأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه جاري الان عملية تصحيح امتحانات شهر ابريل لـ طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي في جميع مدارس الجمهورية ، مشيرةً إلى أن كل مدرسة ستعلن نتيجة امتحانات صفوف النقل لطلابها فورا بعد انتهاء اعمال التصحيح والمراجعة .وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نهاية العام الدراسي ، وذلك بعد التشاور مع رئيس الوزراء والأجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان، وتوصلت المشاروات إلى أن تكون نهاية شهر أبريل الجاري هي نهاية العام الدراسي لسنوات النقل من رياض الأطفال حتي الصف الثاني الثانوي باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية.ويتم استكمال العام الدراسي لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية والامتحانات النهائية للشهادتين، حسب الجداول المعلنة على أن يظل حضورهم إلى المدارس اختياريًا وعلى أن تقوم الدولة بكافة الإجراءات الاحترازية لطلاب الشهادات العامة أثناء الامتحانات التجريبية والنهائية.وتستكمل المدارس الدولية الدراسة والامتحانات حسب جداولها المخططة سابقًا مع التشديد على منح أولياء الأمور حرية الاختيار، فيما يتعلق بحضور أبنائهم وأن تقتصر أيام الحضور على ٣ أيام بحد أقصى واستكمال التعلم أونلاين.وتعقد امتحانات جميع المواد التي لا تضاف للمجموع لجميع صفوف النقل بداية من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي، وكذا طلاب شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي من المنزل على أن تتولى الإدارة التعليمية إعدادها.