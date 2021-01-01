بالاسماء .. 10 مرشحين لرئاسة جامعة قناة السويس

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › بالاسماء .. 10 مرشحين لرئاسة جامعة قناة السويس

صورة الخبر: جامعة قناة السويس
جامعة قناة السويس

تقدم 10 مرشحين لرئاسة جامعة قناة السويس، بعد قرار المجلس الأعلى للجامعات بفتح باب الترشيح من السبت 24 أبريل وفقا للجدول المعلن لكل جامعة، واستمر التقديم على مدار 5 أيام حتى 29 أبريل، على أن يتم فتح باب تلقى الطعون على مدار يومى 4 و5 مايو المقبل، ثم بعد ذلك يعقد اجتماع لجنة البت فى الطعون بحسب الجدول الزمنى للجامعة، ثم إعلان القائمة النهائية تمهيدا لإجراء المقابلات الشخصية.

تضمنت القائمة المبدئية لأسماء المرشحين، الدكتور أحمد زكي القائم بأعمال رئيس الجامعة حالياً، الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أسامة عنتر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الدكتور أحمد إبراعيم السقا رئيس قسم جراحة المسالك البولية بجامعة قناة السويس، الدكتور كمال محمد حافظ وكيل كلية الهندسة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

كما تضمنت القائمة، الدكتور إبراهيم فارس عميد الكلية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، الدكتور علي معوض أحمد أستاذ بقسم الرقابة على الأغذية بكلية طب بيطري وقائم بعمل عمد كلية الطب البيطري بجامعة العريش سابقاً، الدكتور ناصر سعيد عبدالخالص عميد كلية الزراعة، الدكتور محمد سعد زغلول عملي كلية العلوم، الدكتورة جميل محمد علي رئيس قسم أمراض القلب والأوعية الدموية.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بالاسماء .. 10 مرشحين لرئاسة جامعة قناة السويس

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
14316

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager