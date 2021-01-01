قبول الأعذار الطبية بامتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني بجامعة عين شمس

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صورة الخبر: جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس إنه سوف يتم تطبيق الاجراءات الاحترازية خلال فترة انعقاد امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي 2020/ 2021 .

وأضاف محمد رجاء لـ صدي البلد أن أي طالب يشعر بأعراض مرضية عليه عدم الحضور إلى الكلية مع ابلاغ المرشد الأكاديمي لحفظ حقه.

وشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حيث لن يسمح للطلاب دخول الكلية دون ارتداء الكمامة مع الالتزام بارتدائها طول فترة التواجد داخل الكلية، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين الطلاب حفاظا على صحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.
وأشار عميد كلية العلوم إلى أنه تم تطبيق نظام التعليم الهجين خلال الفصل الدراسي الثاني الذي يدمج بين التعليم عن بعد والتعليم بالشكل المباشر، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والتعقيم الدوري لقاعات التدريس، مؤكدا أن جميع الطلاب يحضرون من 3 لـ 4 ايام أسبوعيًا.

وتابع أنه تم وضع جداول جديدة بمناسبة شهر رمضان وتقليل عدد ساعات المحاضرات وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

المصدر: elbalad

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