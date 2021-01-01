لماذا لا يخرج الشيطان مع ليلة القدر ؟.. خطيب المسجد النبوي: لهذا السبب



ليلة القدر ليلة القدر

قال الشيخ الدكتور عبدالباري بن عواض الثبيتي، إمام وخطيب المسجد النبوي، إنه فيما ورد بالكتاب العزيز والسُنة النبوية الشريفة، أن ليلة القدر لا يخرج الشيطان معها.



واستشهد «الثبيتي» خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد النبوي بالمدينة المنورة، بما قد روى الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ولا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ» سـلام هي حتى مطلع الفجر فهي خيرٌ كلها، ليس فيها شرٌ إلى مطلع الفجر.



وأوضح أن ليلة القدر تهل مع نسائم العشر الأواخر من رمضان التي أقبلت، ونفحاتها التي اقتربت، وأنوارها لاحت، ونفوس الصالحين لفضلها متشوقة، فيها تنصب الأقدام بين يدي الرب مناجية، وترفع الأكفّ متضرّعة داعية.

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وأكد أن العشر الأواخر من شهر رمضان هي أفضل عشر ليال للعبادة وإذا تأملت هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر عرفت قدرها، وقدّرت قيمتها اجتهاداً في العبادة يفوق غير العشر، موصيًا باغتنام فضائل العشر الأواخر من رمضان ولياليها المباركة، وتحرّي ليلة القدر التي ميّزها الله واختصّها بعظيم ثوابه، وذكرها في محكم كتابه بأنها خير من ألف شهر.