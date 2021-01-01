قال الشيخ الدكتور عبدالباري بن عواض الثبيتي، إمام وخطيب المسجد النبوي، إنه فيما ورد بالكتاب العزيز والسُنة النبوية الشريفة، أن ليلة القدر لا يخرج الشيطان معها.
واستشهد «الثبيتي» خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد النبوي بالمدينة المنورة، بما قد روى الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ولا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ» سـلام هي حتى مطلع الفجر فهي خيرٌ كلها، ليس فيها شرٌ إلى مطلع الفجر.
وأوضح أن ليلة القدر تهل مع نسائم العشر الأواخر من رمضان التي أقبلت، ونفحاتها التي اقتربت، وأنوارها لاحت، ونفوس الصالحين لفضلها متشوقة، فيها تنصب الأقدام بين يدي الرب مناجية، وترفع الأكفّ متضرّعة داعية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على لماذا لا يخرج الشيطان مع ليلة القدر ؟.. خطيب المسجد النبوي: لهذا السبب
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق