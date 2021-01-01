لماذا لا يخرج الشيطان مع ليلة القدر ؟.. خطيب المسجد النبوي: لهذا السبب

آخر الأخباراخبار المسلمين › لماذا لا يخرج الشيطان مع ليلة القدر ؟.. خطيب المسجد النبوي: لهذا السبب

صورة الخبر: ليلة القدر
ليلة القدر

قال الشيخ الدكتور عبدالباري بن عواض الثبيتي، إمام وخطيب المسجد النبوي، إنه فيما ورد بالكتاب العزيز والسُنة النبوية الشريفة، أن ليلة القدر لا يخرج الشيطان معها.

واستشهد «الثبيتي» خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد النبوي بالمدينة المنورة، بما قد روى الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ولا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ» سـلام هي حتى مطلع الفجر فهي خيرٌ كلها، ليس فيها شرٌ إلى مطلع الفجر.

وأوضح أن ليلة القدر تهل مع نسائم العشر الأواخر من رمضان التي أقبلت، ونفحاتها التي اقتربت، وأنوارها لاحت، ونفوس الصالحين لفضلها متشوقة، فيها تنصب الأقدام بين يدي الرب مناجية، وترفع الأكفّ متضرّعة داعية.

وأكد أن العشر الأواخر من شهر رمضان هي أفضل عشر ليال للعبادة وإذا تأملت هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر عرفت قدرها، وقدّرت قيمتها اجتهاداً في العبادة يفوق غير العشر، موصيًا باغتنام فضائل العشر الأواخر من رمضان ولياليها المباركة، وتحرّي ليلة القدر التي ميّزها الله واختصّها بعظيم ثوابه، وذكرها في محكم كتابه بأنها خير من ألف شهر.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على لماذا لا يخرج الشيطان مع ليلة القدر ؟.. خطيب المسجد النبوي: لهذا السبب

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
29870

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager