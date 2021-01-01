من فرط أو غفل في أول رمضان .. خطيب المسجد النبوي يوصي بـ7 أمور



الشيخ الدكتور عبدالباري بن عواض الثبيتي الشيخ الدكتور عبدالباري بن عواض الثبيتي

قال الشيخ الدكتور عبدالباري بن عواض الثبيتي، إمام وخطيب المسجد النبوي، إن من كان مقبلاً في أول رمضان فإنه لا يبرحُ مكانه بل يزيد، ومن فرّط أو غفل في أول الشهر فإن عليه في العشر الأواخر أن يُسرع الخطى.



وأوضح «الثبيتي» خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد النبوي بالمدينة المنورة، أنه ينبغي المسارعة في الخيرات، والحرص على اغتنامها في رمضان، سيد الشهور الذي يتوالی خيره وبرکته، فمن كان مقبلاً فإنه لا يبرحُ مكانه بل يزيد.



وتابع: ومن فرّط أو غفل في أول الشهر فإنه في هذه العشر يُسرع الخطى، ويحثّ المسير، ليلحق بركب السعداء، ويجعل له مكانة مع الفائزين، فالفرصة سانحة، والفسحة ما زالت قائمة، والموفّق من أوقد شعلة حماسه، وعقد العزم، مستعيناً بالله مقبلاً على المساجد، مجدداً النية، نافضاً ثياب الكسل.

قد يعجبك أيضا...

وأضاف : خاصة وأن نسائم العشر الأواخر من رمضان أقبلت، ونفحاتها اقتربت، وأنوارها لاحت، ونفوس الصالحين لفضلها متشوقة، فيها تنصب الأقدام بين يدي الرب مناجية، وترفع الأكفّ متضرّعة داعية، منوهًا بأن العشر الأواخر من شهر رمضان هي أفضل عشر ليال للعبادة.وتابع: وإذا تأملت هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر عرفت قدرها، وقدّرت قيمتها اجتهاداً في العبادة يفوق غير العشر، موصيًا باغتنام فضائل العشر الأواخر من رمضان ولياليها المباركة، وتحرّي ليلة القدر التي ميّزها الله واختصّها بعظيم ثوابه، وذكرها في محكم كتابه بأنها خير من ألف شهر.ودلل بما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان : "كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره"، منوهًا بأن هذه الكلمات الوجيزة البليغة توقظ الهمم، وتشحذ العزائم، وترسم المنهج النبوي لمن رام فوزاً ونجاحاً وفتحاً.واستطرد: كما تقول عائشة رضي الله عنها : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر: شدّ مئزره، وأحيا ليله، وأيقظ أهله»، فكان –صلى الله عليه وسلم- يملأ وقته بالعبادة، ليسمو قلبه إلى معارج القبول، وتصفو نفسه من عوالق الدنيا والأكدار ، ويذكّر أهله، ويحفزهم ويوقظهم ليدركوا الفضائل، ويغتنموا درة الشهر، ويتعرضوا للنفحات، ويلحقوا بركب الصالحين.