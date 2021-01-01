مشاكل لاعبي الزمالك.. خناقة بين إمام عاشور وسيف الجزيري.. تفاصيل

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صورة الخبر: الزمالك
الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن وجود أزمة كبيرة حدثت في لقاء فريق الأمل بنادي الزمالك ونادي زد الذي جمع بين الفريقان أمس الخميس، بمدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر.

وأكد المصدر حدوث مشادة كلامية بين إمام عاشور وسيف الدين الجزيري ثنائي الفريق الأبيض، بسبب تسديد ركلة الجزاء التي حصل عليها الفريق أمام زد.

وأشار المصدر إلى أن محمد عواد حارس مرمى الفريق تدخل لإنهاء المشادة الكلامية التي حدثت بين عاشور والجزيري، وقام عواد بتسديد ركلة الجزاء بدلا منهما.

ولفت المصدر إلى أن هناك اتجاة في نادي الزمالك لتوقيع عقوبة على إمام عاشور وسيف الجزيري، بسبب ما حدث في اللقاء الودي.

واستطرد المصدر أنه سيتم كتابة تقرير بما حدث وعرضه على كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول.

وشارك في اللقاء الودي أمس كلا، محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول، وإمام عاشور وأحمد عيد ويوسف أسامة نبيه وأسامة فيصل وسيف الدين الجزيري.

المصدر: elbalad

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