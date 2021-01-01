كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن وجود أزمة كبيرة حدثت في لقاء فريق الأمل بنادي الزمالك ونادي زد الذي جمع بين الفريقان أمس الخميس، بمدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر.
وأكد المصدر حدوث مشادة كلامية بين إمام عاشور وسيف الدين الجزيري ثنائي الفريق الأبيض، بسبب تسديد ركلة الجزاء التي حصل عليها الفريق أمام زد.
وأشار المصدر إلى أن محمد عواد حارس مرمى الفريق تدخل لإنهاء المشادة الكلامية التي حدثت بين عاشور والجزيري، وقام عواد بتسديد ركلة الجزاء بدلا منهما.
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التعليقات على مشاكل لاعبي الزمالك.. خناقة بين إمام عاشور وسيف الجزيري.. تفاصيل
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