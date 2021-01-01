قرعة إفريقيا - لقاء مكرر أمام صنداونز بربع النهائي.. والترجي أو بلوزداد في طريق الأهلي بالمربع الذهبي



دوري أبطال إفريقيا دوري أبطال إفريقيا

أسفرت القرعة عن مواجهة الأهلي لـ صنداونز الجنوب إفريقي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020-2021.



وستكون تلك المرة الثالثة تواليا التي يلتقي فيها الأهلي مع صنداونز في مرحلة ربع النهائي.



نجح صنداونز في التفوق في نسخة 2019 والأهلي في نسخة 2020.

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وسيخوض الأهلي لقاء الذهاب في القاهرة، فيما ستقام مباراة الإياب في جنوب إفريقيا.ويواجه الأهلي في نصف النهائي حال تأهله الفائز من مباراة شباب بلوزداد الجزائري ضد الترجي التونسي.وجاءت قرعة ربع النهائي كالآتي:الأهلي × صنداونز الجنوب إفريقيمولودية الجزائر × الوداد المغربيشباب بلوزداد الجزائري × الترجي التونسيكايرز تشيفز الجنوب إفريقي × سيمبا التنزانيوستقام مباريات ربع النهائي، الذهاب 14-15 مايو والإياب 21-22 مايو.فيما جاءت قرعة نصف النهائي:الفائز من مباراة (مولودية الجزائر × الوداد المغربي) × الفائز من مباراة (كايرز تشيفز الجنوب إفريقي × سيمبا التنزاني)الفائز من مباراة (شباب بلوزداد الجزائري × الترجي التونسي) × الفائز من مباراة (الأهلي × صنداونز الجنوب إفريقي)وستقام مباريات نصف النهائي، الذهاب 18-19 يونيو والإياب 25-26 يونيو.وستقام المباراة النهائية في ملعب محايد لم يُحدد بعد في 17 من يوليو المقبل.وسيتحدد الملعب الذي سيستضيف النهائي في الخامس عشر من مايو المقبل.ويعد الأهلي حامل اللقب والرقم القياسي برصيد 9 ألقاب لدوري أبطال إفريقيا.