قال الشيخ الدكتور عبدالباري بن عواض الثبيتي، إمام وخطيب المسجد النبوي، إنه مع دخول العشر الأواخر من رمضان ينبغي تحرّي ليلة القدر التي ميّزها الله واختصّها بعظيم ثوابه.
وأوضح «الثبيتي» خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد النبوي بالمدينة المنورة، أن ليلة القدر ذكرها الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بأنها خير من ألف شهر، منوهًا بأن الله تبارك وتعالى أخفاها، كما أخفى سائر الأشياء، فقال العلماء: فإنه أخفى رضاه في الطاعات حتى يرغبوا في الكُلّ، وأخفى غضبه في المعاصي ليحذروا عن الكَلّ.
وتابع: وأخفى وليّه فيما بين الناس حتى يعظموا الكُلّ، وأخفى الإجابة في الدعاء ليبالغوا في كل الدعوات، وأخفى الاسم الأعظم ليعظموا كل الأسماء، وأخفى الصلاة الوسطى ليحافظوا على الكل، وأخفى قبول التوبة ليواظب المكلّف على جميع أقسام التوبة، وأخفى وقت الموت ليخاف المكلّف.
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التعليقات على لماذا أخفى الله ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان؟.. خطيب المسجد النبوي يوضح
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