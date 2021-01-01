هل نحصل على ثواب الجماعة إذا صلينا التراويح مع الأهل في البيت؟

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صلاة التراويح في المنزل


تلقى الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “ما حكم صلاة التراويح مع الأهل في البيت.. وهل يحصل لهم ثواب الجماعة؟”.



وأجاب علي فخر عن السؤال قائلا: إنه إذا صليت صلاة التراويح فى البيت في جماعة فإن شاء الله تحصل على ثواب الجماعة.
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وأضاف “فخر” خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء المصرية على "يوتيوب" أن هناك ثوابا للصلاة في المسجد، ثوابا لصلاة الجماعة، فالذي يصلى في المسجد جماعة يحصل له الثوابين جميعا؛ ثواب السعي إلى المسجد والصلاة فيه وصلاة الجماعة.



وأكد أنه بناء على ذلك فمن صلى فى البيت جماعة يحصل له ثواب الجماعة ولكن لا يحصل على ثواب الذهاب إلى المسجد، فإذا صلينا التراويح في البيت جماعة إن شاء الله يحصل لنا ثواب الجماعة.

المصدر: elbalad

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