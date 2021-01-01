هل نحصل على ثواب الجماعة إذا صلينا التراويح مع الأهل في البيت؟

تلقى الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “ما حكم صلاة التراويح مع الأهل في البيت.. وهل يحصل لهم ثواب الجماعة؟”.
وأجاب علي فخر عن السؤال قائلا: إنه إذا صليت صلاة التراويح فى البيت في جماعة فإن شاء الله تحصل على ثواب الجماعة.
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