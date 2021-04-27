

عين الجمل بـ160 والسوداني المقشر بـ100 جنيه .. ارتفاع سعر الياميش فى الأسواق الجمعة عين الجمل بـ160 والسوداني المقشر بـ100 جنيه .. ارتفاع سعر الياميش فى الأسواق الجمعة

شهدت أسواق ياميش رمضان ارتفاع كبير في الاسعار بمعدلات كبيرة على الرغم من حالة الركود وضعف الاقبال هذا العام، خاصة الأنواع الشعبية اليوم الجمعة 30 إبريل 2021 والذى يوافق اليوم الثامن عشر من شهر رمضان، على الرغم من حالة الركود نتيجة الحالة المزاجية العامة بسبب الأزمة الاقتصادية، والظروف المعيشية الصعبة المصاحبة لفيروس كورونا، ما ادى إلى تدنى الاقبال على شراء ياميش رمضان العام الجارى 2021، فضلاً عن ارتفاع مبالغ فيه للأسعار خاصة الذبيب وعين الجمل والفسدق والبندق فيما تباينت اسعار البلح والسودانى والمشمية في الأسواق.



«المصرى اليوم» تنشر أسعار الياميش بعد منتصف شهر رمضان الجمعة:



سعر كيلو الزبيب التركى 60 جنيه والايرانى 56 جنيه والمصرى بـ40 جنيه

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سجل كيلو عين الجمل سعر 90 جنيه والبندق بـ160 جنيهسعر كيلو اللوز يتراوح بين 90 الى160 جنيه حسب الجودةسجل سعر كيلو السودانى المقشر 40 جنيه، والعناب بـ100 جنيهسعر كيلو الدوم 48 جنيه، والخروب المطحون بـ16 جنيه، والخروب العيدان بـ40 جنيهسعر كيلو جوز الهند 60 جنيه، والقراصيا بـ80 جنيه، والزبيب الفاخربـ44 جنيهوتراوح سعر البلح بين 20 جنيه للكيلو وحتى 45 جنيه، فيما وصل سعر بلح شبح الصعيد ونسر الصعيد وسلطان إلى 60 جنيه للكيلوسعر كيلو المشمشية 110 جنيهسعر كيلو الفول الحصى 12 جنيهسعر كيلو البلح السوداني يبدأ من 20 جنيه حسب الجودة ودرجة الرطوبةسعر كيلو قمر الدين 27 جنيهوعلى الرغم من تخطى نصف شهر رمضان إلا أن الاقبال ضعيف وغير مًبشّر لا سيما في ظل الذعر الذي يجتاح الجميع من فيروس كورونا، والحالة المزاجية غير مستقرة للمواطنين من ناحية وضيق ذات اليد من ناحية أخرى، في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية الاخرى نتيجة فوضى الأسعار وتحكم التجار معدومى الضمير مستغلين انشغال الدولة بمجابهة الفيروس.