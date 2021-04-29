

إزاى تقضى الإجازة فى البيت من غير ملل؟ دلعى نفسك واتعلمى حاجة جديدة إزاى تقضى الإجازة فى البيت من غير ملل؟ دلعى نفسك واتعلمى حاجة جديدة

حصل الموظفون على إجازة رسمية تبدأ من أمس الخميس بمناسبة عيد تحرير سيناء، وحتى الاثنين إجازة بمناسبة شم النسيم، ومع انتشار فيروس كورونا، قد يخشى البعض الخروج من المنزل، وبالتالى قد يشعر بالملل من الجلوس فى البيت، لذلك نستعرض فى هذا التقرير، أفكارًا مختلفة لقضاء الإجازة دون الشعور بالملل.



إزاى تقضى إجازتك فى البيت من غير ملل؟

اطبخى أكلة بتحبيها

يفضل قضاء الإجازة فى المنزل بطهى الأطعمة المفضلة لأفراد الأسرة، لتناولها فى وجبة الإفطار أو السحور، سواء أطعمة مقلية أو مشوية أو حلوى، وذلك بمشاركة أفراد الأسرة، مما يساعد على الشعور بالسعادة، والقضاء على الملل.



كلمى صحابك

يمكن قضاء الإجازة فى المنزل من خلال إجراء مكالمة هاتفية مع الأصدقاء أو مكالمة فيديو، للتحدث فى مختلف أمور الحياة، مما يساعد فى القضاء على وقت الفراغ.

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ارسمى أو اسمعى موسيقىيفضل أيضاً استغلال الإجازة فى ممارسة الهوايات الفنية مثل رسم لوحات فنية مختلفة، أوسماع مقطوعات موسيقية، تساعد على الشعور بالاسترخاء وتحسن الحالة النفسية، ويمكن تنمية الموهبة من خلال تعلم أشياء جديدة ومختلفة عن الرسم أوالموسيقى، مما يساعد على تنمية الموهبة الفنية.جددى ديكور شقتكيمكن استغلال الإجازة فى تجديد ديكور الشقة من خلال تغيير مكان المقاعد أو اللوحات أو إعادة طلاء أحد جدران المنزل، أو التخلص من قطع الأثاث البالية لتوسيع الغرفة.اهتمى بنفسكويفضل أيضاً استغلال الإجازة الرسمية فى الإهتمام بالبشرة من خلال اتباع وصفات طبيعية تساعد على علاج مشاكل البشرة المختلفة، أو تغيير لون الشعر أو تصفيفه، مما يساعد على زيادة ثقة المرأة بنفسها.