

اكتشاف بيض ديناصور متحجر عمره 100 مليون سنة شرقي الصين اكتشاف بيض ديناصور متحجر عمره 100 مليون سنة شرقي الصين

اكتشف باحثون صينيون عشر بيضات متحجرة لديناصورات، ترجع إلى العصر الطباشيري، وذلك في مقاطعة جيانغشي شرقي الصين.



وقال "قوه جين شان" الباحث في معهد الجيولوجيا بمقاطعة جيانغشي - في تصريح اليوم /الجمعة/ - إنه تم العثور على الحفريات في موقع بناء في مدينة "قانتشو"، وأنها تعود لبيض ديناصورات عمرها نحو 100 مليون سنة.

وأضاف شان، أن حجم البيض متماثل، حيث يبلغ عرض كل منها 9 سم وطولها 11 سم تقريبا، مشيرا إلى أنه تم حتى الآن العثور على أكثر من 10 آلاف بيضة ديناصور متحجرة في جيانغشي يعود معظمها إلى العصر الطباشيري.