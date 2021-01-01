

تويوتا تستعرض محركها الهيدروجيني الجديد في «سلسلة إندورو» تويوتا تستعرض محركها الهيدروجيني الجديد في «سلسلة إندورو»

ستطلق تويوتا لأول مرة مجموعة توليد هيدروجين جديدة في سيارة سباق يابانية تعتمد على تويوتا كورولا سبورت، من أجل اختبار إمكاناتها قبل تقديم التكنولوجيا على طرازاتها المستقبلية على الطرق.







سيحصل المحرك، الذي سيتم إدخاله بواسطة أحدث دخول من تويوتا، عبر Orc Rookie Racing، إلى سلسلة سباقات التحمل سوبر تايكيو اليابانية، في أول رحلة تنافسية له في الفترة من 21 إلى 23 مايو.

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محطة الطاقة هي وحدة 1618 سم مكعب بثلاث أسطوانات ويتم تشغيلها بوقود الهيدروجين المضغوط. استخدمت تويوتا الهيدروجين في محركاتها من قبل، وأشهرها في ميراي. ومع ذلك، تستخدم تلك السيارة تفاعلًا بين الهيدروجين والأكسجين داخل خلية وقود، والتي بدورها تنتج الكهرباء لتشغيل المحرك.محرك تايكو لا يستخدم الكهرباءعلى النقيض من ذلك، فإن المحرك الذي تمت معاينته في سوبر تايكيو لا يستخدم الكهرباء؛ إنه يعمل مثل محرك الاحتراق، ويستخدم بالفعل أنظمة تزويد الوقود والحقن القائمة على محركات البنزين.تقول تويوتا أن هناك ميزة لاستخدام الهيدروجين بهذه الطريقة: أي أن الاحتراق في محركات الهيدروجين يحدث بمعدل أسرع من محركات البنزين. وفقًا للشركة اليابانية، فإن نتيجة ذلك هي استجابة المحرك الجيدة بشكل خاص. ومع ذلك، فهي ليست عملية خالية تمامًا من الانبعاثات حيث لا يزال يتم إنتاج أكاسيد النيتروجين على عكس خلايا وقود الهيدروجين.لم تكشف تويوتا بعد عن جدول زمني للوقت الذي تنوي فيه نقل هذه التكنولوجيا من مسارها إلى سياراتها على الطرق، لكن ادعاءها بأن المحرك “تم تطويره كجزء من تقدم تويوتا نحو تحقيق مجتمع تنقل محايد للكربون” يشير إلى أن مثل هذا قد تكون الحركة في الأفق.المملكة المتحدة تنشىء أول مركز لنقل الهيدروجين بـ 3 مليون إسترلينيعلى الرغم من كونها رائدة في وقت مبكر، إلا أن العلامة التجارية اليابانية ليست المنظمة الوحيدة التي تبحث في تكنولوجيا الهيدروجين. في الشهر الماضي، تعهدت حكومة المملكة المتحدة بتقديم 3 ملايين جنيه إسترليني لإنشاء أول مركز لنقل الهيدروجين في المملكة المتحدة لدعم الأبحاث في الوقود.وبالمثل، أطلقت هيونداي، التي تعد نيكسو التابعة لها واحدة من عدد قليل من المركبات التي تعمل بالهيدروجين والتي تقدمها العلامات التجارية الرئيسية حاليًا، HTWO، علامة تجارية جديدة “للمساعدة في تسهيل أعمال خلايا الوقود العالمية لهيونداي وتنمية نظام الهيدروجين البيئي”.