الصين ترسل الوحدة الأساسية لمحطة فضائية جديدة| فيديو

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الصين ترسل الوحدة الأساسية لمحطة فضائية جديدة| فيديو

أطلقت الصين الوحدة الأساسية لمحطة الفضاء الصينية إلى مدار حول الأرض صباح اليوم الخميس 29 أبريل 2021 ، عند الساعة (03:23 صباحا بتوقيت جرينتش) بواسطة الصاروخ لونغ مارش 5B الثقيل من موقع وينشانغ لإطلاق المركبات الفضائية في جزيرة هاينان.

ييلغ طول الوحدة (18 مترًا) والمعروفة باسم تيانخه ("تناغم السماء") هي أول مكون لمحطتها الفضائية يتم إطلاقه، وسينضم إليها في مدار أرضي منخفض في وقت لاحق عنصرين أصغر قليلاً ، لتشكيل محطة فضائية على شكل حرف T تهدف الصين إلى إكمالها بحلول نهاية عام 2022.

ووفقا لجميعة الفلكية بجدة، لكن الوحدة "تيانخه" ستشهد تحركًا كبيرًا قبل ذلك بوقت طويل: من المتوقع أن تزور مركبة شحن فضائية صينية الوحدة الشهر المقبل ، وسيصعد ثلاثة رواد فضاء على متنها في يونيو ، إذا سارت الأمور وفقًا للخطة.

عندما سيتم تشغيل محطة الفضاء الصينية ، ستكون 20٪ فقط من كتلة محطة الفضاء الدولية ، وبينما تستوعب محطة الفضاء الدولية بشكل روتيني ستة أو سبعة رواد فضاء في وقت واحد ، من المتوقع أن تستضيف النسخة الصينية أطقمًا من ثلاثة أشخاص.

تخطط الصين القيام بالكثير من النشاط البحثي في ​​محطتها الفضائية، على سبيل المثال ، ستحتوي المحطة على 14 من رفوف التجارب الداخلية وأكثر من 50 نقطة إرساء خارجية للأجهزة المصممة لجمع البيانات في بيئة الفضاء، ويمكن أن تبدأ بعض التجارب في جمع البيانات في أقرب وقت في العام المقبل.

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والصين بدورها ليست شريكًا في محطة الفضاء الدولية، الذي تقوده وكالات الفضاء للولايات المتحدة وروسيا وأوروبا واليابان وكندا.
تخطط الصين أيضًا لإطلاق تلسكوب فضائي قوي في عام 2024 سيشغل مدارًا مشابهًا لمدار محطة الفضاء ، مما يسمح بإعادة التزود بالوقود وتحديثه وصيانته بكفاءة نسبية.

المصدر: اخبار اليوم

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