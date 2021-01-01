أطلقت الصين الوحدة الأساسية لمحطة الفضاء الصينية إلى مدار حول الأرض صباح اليوم الخميس 29 أبريل 2021 ، عند الساعة (03:23 صباحا بتوقيت جرينتش) بواسطة الصاروخ لونغ مارش 5B الثقيل من موقع وينشانغ لإطلاق المركبات الفضائية في جزيرة هاينان.
ييلغ طول الوحدة (18 مترًا) والمعروفة باسم تيانخه ("تناغم السماء") هي أول مكون لمحطتها الفضائية يتم إطلاقه، وسينضم إليها في مدار أرضي منخفض في وقت لاحق عنصرين أصغر قليلاً ، لتشكيل محطة فضائية على شكل حرف T تهدف الصين إلى إكمالها بحلول نهاية عام 2022.
ووفقا لجميعة الفلكية بجدة، لكن الوحدة "تيانخه" ستشهد تحركًا كبيرًا قبل ذلك بوقت طويل: من المتوقع أن تزور مركبة شحن فضائية صينية الوحدة الشهر المقبل ، وسيصعد ثلاثة رواد فضاء على متنها في يونيو ، إذا سارت الأمور وفقًا للخطة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على الصين ترسل الوحدة الأساسية لمحطة فضائية جديدة| فيديو
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق