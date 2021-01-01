

إطلاق دفعة جديدة من أقمار «ستارلينك» إطلاق دفعة جديدة من أقمار «ستارلينك»

أطلقت شركة سبيس اكس اليوم الخميس 29 مارس 2021 عند الساعة 06:44 صباحا بتوقيت السعودية (03:44 صباحا بتوقيت غرينتش)، 60 قمراً صناعياً "ستارلينك" لشبكة الإنترنت، وهو الاطلاق العاشر للشركة هذا العام ليصبح العدد الإجمالي لأقمار ستار لينك في مدار الأرض يساوي 1,440 وحدة.



انطلق صاروخ فالكون 9 من محطة كيب كانافيرال في فلوريدا وقد هبطت المرحلة الأولى بعد حوالي تسع دقائق ، على متن سفينة سبيس إكس للمرة السابعة بنجاح.



وتواصل سبيس إكس وتيرة الإطلاق السريعة التي تم تحديدها العام الماضي ، حيث احتفلت شركة بناء الصواريخ في هاوثورن بولاية كاليفورنيا بإطلاقها الثاني عشر حتى الآن في عام 2021، وكانت غالبية عمليات الإطلاق هذه هي أقمار ستارلينك الخاصة بشركة سبيس إكس .

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وعلى الرغم من أن خدمة ستارلينك متاحة فقط في شمال غرب الولايات المتحدة وأجزاء من كندا والمملكة المتحدة وبعض المناطق الأخرى الآن ، فإن خريطة التغطية ستستمر في النمو مع انضمام المزيد من أقمار الإنترنت.وتهدف ستارلينك إلى توفير تغطية إنترنت عالمية فائقة السرعة وسيكون متاحًا حتى في المناطق الريفية والنائية. من المحتمل أن تحتاج كوكبة الإنترنت لى ما لا يقل عن 10,000 قمر صناعي في المدار لتوفير تغطية لمعظم أنحاء العالم.ووفقاً لجمعية الفلكية بجدة، بالنظر إلى معدل الإنتاج والإطلاق الحالي، ستغطي أقمار (ستارلينك) كامل الكرة الأرضية بحلول منتصف عام 2021. ومع ذلك ، فإن هذه التوقعات لا تشمل القطبين.ومن المتوقع أن يربح مشروع (ستارلينك) عند التشغيل بكامل طاقته 50-30 مليار دولار سنويًا، وسيمول هذا الربح بشكل أساسي برنامج (ستار شيب) الطموح و (مارس بيس الفا) .