أطلقت شركة سبيس اكس اليوم الخميس 29 مارس 2021 عند الساعة 06:44 صباحا بتوقيت السعودية (03:44 صباحا بتوقيت غرينتش)، 60 قمراً صناعياً "ستارلينك" لشبكة الإنترنت، وهو الاطلاق العاشر للشركة هذا العام ليصبح العدد الإجمالي لأقمار ستار لينك في مدار الأرض يساوي 1,440 وحدة.
انطلق صاروخ فالكون 9 من محطة كيب كانافيرال في فلوريدا وقد هبطت المرحلة الأولى بعد حوالي تسع دقائق ، على متن سفينة سبيس إكس للمرة السابعة بنجاح.
وتواصل سبيس إكس وتيرة الإطلاق السريعة التي تم تحديدها العام الماضي ، حيث احتفلت شركة بناء الصواريخ في هاوثورن بولاية كاليفورنيا بإطلاقها الثاني عشر حتى الآن في عام 2021، وكانت غالبية عمليات الإطلاق هذه هي أقمار ستارلينك الخاصة بشركة سبيس إكس .
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التعليقات على إطلاق دفعة جديدة من أقمار «ستارلينك»
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