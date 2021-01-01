إطلاق دفعة جديدة من أقمار «ستارلينك»

آخر الأخبارعلم وتقنية › إطلاق دفعة جديدة من أقمار «ستارلينك»

صورة الخبر: إطلاق دفعة جديدة من أقمار «ستارلينك»
إطلاق دفعة جديدة من أقمار «ستارلينك»

أطلقت شركة سبيس اكس اليوم الخميس 29 مارس 2021 عند الساعة 06:44 صباحا بتوقيت السعودية (03:44 صباحا بتوقيت غرينتش)، 60 قمراً صناعياً "ستارلينك" لشبكة الإنترنت، وهو الاطلاق العاشر للشركة هذا العام ليصبح العدد الإجمالي لأقمار ستار لينك في مدار الأرض يساوي 1,440 وحدة.

انطلق صاروخ فالكون 9 من محطة كيب كانافيرال في فلوريدا وقد هبطت المرحلة الأولى بعد حوالي تسع دقائق ، على متن سفينة سبيس إكس للمرة السابعة بنجاح.

وتواصل سبيس إكس وتيرة الإطلاق السريعة التي تم تحديدها العام الماضي ، حيث احتفلت شركة بناء الصواريخ في هاوثورن بولاية كاليفورنيا بإطلاقها الثاني عشر حتى الآن في عام 2021، وكانت غالبية عمليات الإطلاق هذه هي أقمار ستارلينك الخاصة بشركة سبيس إكس .

وعلى الرغم من أن خدمة ستارلينك متاحة فقط في شمال غرب الولايات المتحدة وأجزاء من كندا والمملكة المتحدة وبعض المناطق الأخرى الآن ، فإن خريطة التغطية ستستمر في النمو مع انضمام المزيد من أقمار الإنترنت.

وتهدف ستارلينك إلى توفير تغطية إنترنت عالمية فائقة السرعة وسيكون متاحًا حتى في المناطق الريفية والنائية. من المحتمل أن تحتاج كوكبة الإنترنت لى ما لا يقل عن 10,000 قمر صناعي في المدار لتوفير تغطية لمعظم أنحاء العالم.

ووفقاً لجمعية الفلكية بجدة، بالنظر إلى معدل الإنتاج والإطلاق الحالي، ستغطي أقمار (ستارلينك) كامل الكرة الأرضية بحلول منتصف عام 2021. ومع ذلك ، فإن هذه التوقعات لا تشمل القطبين.

ومن المتوقع أن يربح مشروع (ستارلينك) عند التشغيل بكامل طاقته 50-30 مليار دولار سنويًا، وسيمول هذا الربح بشكل أساسي برنامج (ستار شيب) الطموح و (مارس بيس الفا) .

المصدر: اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على إطلاق دفعة جديدة من أقمار «ستارلينك»

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
24794

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager