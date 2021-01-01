أضافت شركة جوجل العملاقة للتكنولوجيا أدوات سفر جديدة إلى البحث، حيث تتضمن هذه الميزات مثل إرشادات السفر لـCovid- 19 وتحديثات علامة التبويب Explore، فعندما يبحث المستخدم عن معلومات السفر مثل الرحلات الجوية أو الفنادق أو الأشياء التى يمكن القيام بها، سيعرض بحث جوجل إرشادات أو قيود السفر المتعلقة بـ COVID- 19 للوجهة.
كما سيوفر أيضًا معلومات مثل ما إذا كان المرء بحاجة إلى الحجر الصحى عند الوصول أو تقديم دليل على نتائج الاختبار أو سجلات التطعيم، وللحصول على هذه التحديثات، يحتاج المستخدم إلى تسجيل الدخول إلى حساب جوجل الخاص به، وسيحتاج إلى التبديل بين "تلقى بريد إلكترونى إذا تغير هذا التوجيه"، ثم سيتم بعد ذلك إخطاره عند إضافة القيود أو رفعها أو تخفيضها.
وقد تمت إضافة ميزة أخرى وهى علامة التبويب "استكشاف" المعاد تصميمها على جوجل، حيث سيعرض الآن المزيد من الوجهات على الخريطة - بما فى ذلك المدن الصغيرة والمتنزهات الوطنية، ويمكن للمستخدمين تصفية الوجهات حسب الاهتمامات مثل الهواء الطلق أو الشواطئ أو التزلج.
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التعليقات على جوجل تعرض نصائح السفر الخاصة بفيروس كورونا ومزيد من الخيارات فى البحث
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