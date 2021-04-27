

انخفضت 5 جنيهات.. أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم 30 أبريل انخفضت 5 جنيهات.. أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم 30 أبريل

استقرت أسعار الذهب في مصر، في بداية تعاملات اليوم الجمعة 30 أبريل 2021.



وتراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات أمس بقيمة تراوحت بين 4 و6 جنيهات بينما انخفض سعر عيار 21 بقيمة بلغت 5 جنيهات بسعر الجرام الواحد دون المصنعية.



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وتنشر«بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب في مصر، والتي قد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 776 جنيهًا، وعيار 18 نحو 665 جنيهًا، وعيار 24 نحو 887 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل نحو 6208 جنيها.يأتي ذلك بعد ارتفاع أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات الأسبوع الثالث من أبريل، والثاني من رمضان.وقفزت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات الأسبوع الثاني من رمضان بقيمة تراوحت بين 6 جنيهات و8 جنيهات بينما زاد عيار 21 بقيمة بلغت 7 جنيهات بسعر الجرام الواحد دون المصنعية، في حين ارتفع سعر الجنيه الذهب بقيمة بلغت 56 جنيها.وترجع أسباب ارتفاع أسعار الذهب في مصر بالأسبوع الثاني من رمضان 2021، لارتفاع أسعار الذهب العالمية بنسبة 1.87%، على خلفية ضعف الدولار والانخفاض الذي شهدته عوائد سندات الخزانة الأمريكية.ودفع تراجع الدولار الأمريكي، أسعار الذهب العالمية للارتفاع من جديد على خلفية تراجع الدولار، وتنعكس الأسعار العالمية للذهب على أسعار الذهب في مصر، لذلك شهدت حالة الارتفاع خلال تعاملات الأسبوع الماضي.