أسعار العملات تستقر اليوم الجمعة 30-4-2021

استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة 30-4-2021، أمام الجنيه المصرى، وسجل سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه استقرارا ليسجل 49.03 جنيه للشراء، و52.16 جنيه للبيع، كما استقر سعر اليورو عند 18.82 جنيه للشراء، 18.99 جنيه للبيع.
وفى سياق متصل استقر سعر الدولار اليوم، أمام الجنيه، وذلك لتعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر اعتباراً من أمس الخميس الموافق 29 أبريل 2021 حتي يوم الاثنين الموافق 3 مايو 2021، بمناسبة عيد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم"، حيث استقر فى البنك الأهلى المصرى ومصر والـ البنك التجارى الدولى cib"عند سعر 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع.
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:
سعر الدولار اليوم
استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.
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