5 أخطاء شائعة في الماسكارا .. تعرفي على كيفية تجنبها



أخطاء شائعة في الماسكارا أخطاء شائعة في الماسكارا



ترتكب معظم النساء أخطاء عند استخدام الماسكارا وهو ما يؤثر على مظهرهن، فهناك العديد من أنواع الماكياج ومستحضرات التجميل، ولكن أهم شيء هو استخدام هذه المنتجات بحيث تبدو جيدة وتعزز الجمال الطبيعي.







وكشف موقع هيلثي، عن الأخطاء الشائعة التي ترتكبها معظم النساء أثناء وضع الماسكارا وتتمثل في التالي:.

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1. وضع الماسكارا على الرموش العلوية قبل الرموش السفليةهذه أفضل نصيحة لأن العديد من النساء يرتكبن نفس الخطأ، لذلك ، عندما يضع الناس الماسكارا على رموشهم العلوية ، انتقلي إلى رموشهم السفلية لأن الماسكارا على الرموش العلوية تصبح خفيفة، لتجنب مثل هذه المشكلات ، ضعي الماسكارا دائمًا على الرموش السفلية ثم على الرموش العلوية.2. ضخ عصا الماسكرايُعتقد أنه إذا قمت بذلك ، فسوف يجفف الماسكارا بشكل أسرع. يسمح للكثير من الهواء بالالتصاق بأنبوب الماسكارا الذي يسبب تكتل الرموش.3. لف الرموش قبل استخدام الماسكارايوصى بلف الرموش قبل استخدام الماسكارا. يجب تجعيد الرموش بوضع أداة تجعيد الرموش وبعد ذلك استخدمي الماسكارا. سوف يساعد في الحفاظ على الماسكارا وكذلك تعزيز جمالك.4. النوم مع الماسكارامن المستحسن أنه إذا كررت نفس الشيء ، ستحتاج إلى تغييرات في روتينك اليومي، عليك تجنب تلف رموشك بسبب الاستخدام المستمر للماسكارا، من الضروري إزالة الماسكارا قبل الذهاب إلى السرير، لذلك ، رطبي رموشك على فترات منتظمة فقط بوضع جوز الهند أو زيت الزيتون .5. استخدام نفس زجاجة الماسكارالوحظ أن بعض النساء يعتقدن أن استخدام نفس زجاجة الماسكارا لفترة أطول قد يكون فكرة أفضل، ومع ذلك، هذا ليس صحيحا، يمكن أن يحتوي منتج المكياج على كائنات دقيقة مختلفة مثل البكتيريا ، مما يسبب العدوى، ومن ثم ، يُقترح عليك التفكير في تغيير منتجات المكياج الخاصة بك على فترات منتظمة.