توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط



أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط



يعتبر التزييت عملية أساسية للعناية بالشعر لأنه يساعد في علاج بهتان وتغذية فروة الرأس والجفاف. يقال دائمًا أنه يجب عليك دهن الشعر بانتظام لتعزيز نمو الشعر ومنع مشاكل قشرة الرأس. لكن لا يعرف الكثير من الناس أن التزييت يجب أن يتم بطريقة مناسبة للاستمتاع بفوائده. فيما يلي الأخطاء التي يجب تجنبها أثناء تزييت شعرك:

تمشيط



يجب فك تشابك شعرك قبل وضع الزيت لأنه يمنع تساقط الشعر بعد التزييت. قم دائمًا بتمشيط الشعر بمشط واسع الأسنان قبل تزييته.

2 - تدليك قوي للشعر أثناء التزييت

شعرك



إذا كنت تعتقد أن تدليك الشعر القوي سيساعد في الامتصاص ، فهذا مفهوم خاطئ. يضعف جذور شعرك مما يؤدي إلى تساقط الشعر. يمكنك دائمًا تدليك الزيت بأيدي خفيفة لمدة 10 دقائق.

قد يعجبك أيضا...

استخدام الزيت البارد لتزييت الشعريجب عدم استخدام الزيت البارد لأنه غير مفيد. احرصي دائمًا على جعل الزيت دافئًا قبل التزييت حيث يتم امتصاصه في جذور الشعر بشكل صحيح.تزيت الشعريربط معظم الناس الشعر في شكل ذيل الحصان الأيمن أو على شكل كعكة بعد التزييت. هذا سبب رئيسي لتلف الشعر. يجب ألا تفعل ذلك أبدًا لأن الشعر يصبح ضعيفًا نسبيًا بعد التزييت وربطه بإحكام ، فقد يؤدي ذلك إلى تساقط الشعر وتقصفه.الشعركممارسة منتظمة ، من الطبيعي جدًا البحث عن مشطك بعد التزييت مباشرة لإزالة التشابك في الشعر. لكن هذا خطأ شائع ويجب تجنبه. بعد التدليك الجيد بالزيت ، تصبح فروة رأسك هشة ، ويمكن أن يؤدي تمشيط الشعر فورًا بعد ذلك إلى تساقط الشعر. إذا كنت ترغبين في تمشيط شعرك ، نقترح عليك البدء من أطراف الشعر ثم التحرك ببطء نحو الجزء العلوي من الشعر.6 الحفاظ على الشعر طوال الليلأخطاء تزيت الشعرهناك خطأ شائع آخر ترتكبه معظم النساء الهنديات ، وهو إبقاء الزيت على فروة الرأس طوال الليل. لن يؤدي ذلك إلى جعل الشعر لزجًا فحسب ، بل سيؤدي أيضًا إلى جمع الأوساخ من السرير والوسادة. تمتزج هذه الأوساخ بسهولة مع الزيوت الطبيعية لفروة الرأس ويمكن أن تسبب مشاكل في فروة الرأس. لذلك لا تترك الزيت في شعرك لفترة طويلة.شعر مبللبعض الناس لديهم عادة وضع الزيت على الشعر المبلل ، ولا يرتكبون هذا الخطأ أبدًا. عندما يكون الشعر مبللًا ، تصبح بصيلات الشعر ناعمة وحتى أقل شد للشعر يمكن أن يؤدي إلى تساقط الشعر. لذلك ، حافظي دائمًا على جفاف الشعر أولاً وقبل وضع الزيت.8 استخدام الكثير من الزيتلا تكثري فى الزيتحتى لو كان الشخص يعاني من جفاف فروة الرأس والشعر ، فإن استخدام الزيت الزائد لا يساعد أبدًا. لا تستخدمي أبدًا زيتًا أكثر مما يتطلبه شعرك. سوف تحتاجين إلى الكثير من الشامبو للتخلص من الزيوت الزائدة وهذا يمكن أن يزيل الزيوت الواقية من الشعر.