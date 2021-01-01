فطارك عندنا.. لازانيا مع أجنحة الدجاج بالفلفل الألوان والحلو سمبوسة بالجبن

أجنحة الدجاج بالفلفل الألوان
تعد وجبة الإفطار من الوجبات التي تحتار العديد من السيدات في إعدادها، فهي تحرص على تقديم أشهى وأفضل الأطعمة لأسرتها على مائدة الإفطار.
وإليكم طريقة تحضير لازانيا باللحم مع أجنحة دجاج بالفلفل، والحلو سمبوسة بالجبن…
مقادير لازانيا اللحمة
12 شريحة لازانيا بدون سلق
ربع كيلو لحمة مفرومة
نصف كوب صلصة طماطم
لتر عصير طماطم
زعتر طازج
رشة سكر
ملح وفلفل
ثوم مفروم
ورق لورا
بصل مفروم
جبنة بارميزان مبشورة
جبنة موتزاريلا مبشورة
حبهان بودرة
قرفة
زيت
بشاميل
طريقة تحضير لازانيا اللحمة
* يشوح البصل المفروم فى الزيت على النار
* يضاف الملح والفلفل الأسود والسكر التوابل والملح والفلفل الأسود وصلصة الطماطم
* يضاف عصير الطماطم ويقلب كل الخليط على النار
* يوضع طبقة من البشاميل فى البايركس
* ترص طبقة من شرائح اللازانيا
* يوضع طبقة من خليط اللحمة المفرومة المعصجة
* يضاف طبقة من خليط اللحمة المفرومة
* يضاف طبقة اخرى من المكرونة وطبقة اخرى من خليط اللحمة المفرومة والبشاميل
* يضاف على الوجه الجبنة الموتزاريلا والبارميزان المبشورة
* توضع فى الفرن حتى تمام النضج ويحمر الوجه
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مقادير أجنحة دجاج بالفلفل الألوان
أجنحة دجاج شرائح
فلفل ألوان
بصل أبيض وأحمر شرائح
دبس الرمان شرائح
لوز
زبيب فصوص
ثوم مكعبات
مرقة دجاج
زيت زيتون
طريقة تحضير أجنحة دجاج بالفلفل الألوان
* • يشوح الثوم والبصل في الزيت
* • ثم تضاف أجنحة الدجاج وتشوح جيدا
* • ويضاف الفلفل والمرقة وتترك حتى تمام الطهي
* • ثم يضاف دبس الرمان واللوز والزبيب
* • وتقدم ساخنة
مقادير ميني سمبوسك بالجبنة المربعات
عجينه سمبوسك
جبن مربعات
خليط دقيق و ماء
زيت للقلي
شربات
فستق مجروش
طريقة تحضير ميني سمبوسك بالجبنة المربعات
* • تقطع عجينة السمبوسك إلى نصفين بالطول
* • وتحشى بالجبنة المربعات
* • يخلط دقيق مع ماء وتلصق به السمبوسة
* • ثم تقلى في زيت قلي غزير وساخن
* • ثم توضع في الشربات عدة دقائق ثم ترفع
* • وتزين بالفسدق وتقدم
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