فطارك عندنا.. لازانيا مع أجنحة الدجاج بالفلفل الألوان والحلو سمبوسة بالجبن



أجنحة الدجاج بالفلفل الألوان أجنحة الدجاج بالفلفل الألوان

تعد وجبة الإفطار من الوجبات التي تحتار العديد من السيدات في إعدادها، فهي تحرص على تقديم أشهى وأفضل الأطعمة لأسرتها على مائدة الإفطار.



وإليكم طريقة تحضير لازانيا باللحم مع أجنحة دجاج بالفلفل، والحلو سمبوسة بالجبن…

مقادير لازانيا اللحمة



12 شريحة لازانيا بدون سلق

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ربع كيلو لحمة مفرومةنصف كوب صلصة طماطملتر عصير طماطمزعتر طازجرشة سكرملح وفلفلثوم مفرومورق لورابصل مفرومجبنة بارميزان مبشورةجبنة موتزاريلا مبشورةحبهان بودرةقرفةزيتبشاميلطريقة تحضير لازانيا اللحمة* يشوح البصل المفروم فى الزيت على النار* يضاف الملح والفلفل الأسود والسكر التوابل والملح والفلفل الأسود وصلصة الطماطم* يضاف عصير الطماطم ويقلب كل الخليط على النار* يوضع طبقة من البشاميل فى البايركس* ترص طبقة من شرائح اللازانيا* يوضع طبقة من خليط اللحمة المفرومة المعصجة* يضاف طبقة من خليط اللحمة المفرومة* يضاف طبقة اخرى من المكرونة وطبقة اخرى من خليط اللحمة المفرومة والبشاميل* يضاف على الوجه الجبنة الموتزاريلا والبارميزان المبشورة* توضع فى الفرن حتى تمام النضج ويحمر الوجهفطارك عندنا.. فتة شاورما الدجاج بالزبادي.. والحلو كنافة بالشوكولاتهفطارك عندنا.. طاجن بامية باللحمة مع الأرز بالشعرية.. والحلو.. قطايف بالشوكولاتةمقادير أجنحة دجاج بالفلفل الألوانأجنحة دجاج شرائحفلفل ألوانبصل أبيض وأحمر شرائحدبس الرمان شرائحلوززبيب فصوصثوم مكعباتمرقة دجاجزيت زيتونطريقة تحضير أجنحة دجاج بالفلفل الألوان* • يشوح الثوم والبصل في الزيت* • ثم تضاف أجنحة الدجاج وتشوح جيدا* • ويضاف الفلفل والمرقة وتترك حتى تمام الطهي* • ثم يضاف دبس الرمان واللوز والزبيب* • وتقدم ساخنةمقادير ميني سمبوسك بالجبنة المربعاتعجينه سمبوسكجبن مربعاتخليط دقيق و ماءزيت للقليشرباتفستق مجروشطريقة تحضير ميني سمبوسك بالجبنة المربعات* • تقطع عجينة السمبوسك إلى نصفين بالطول* • وتحشى بالجبنة المربعات* • يخلط دقيق مع ماء وتلصق به السمبوسة* • ثم تقلى في زيت قلي غزير وساخن* • ثم توضع في الشربات عدة دقائق ثم ترفع* • وتزين بالفسدق وتقدم