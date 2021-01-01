طريقة جديدة لعمل التونة .. وصفات مختلفة ومتنوعة

طريقة جديدة لعمل التونة
تعد التونة من الأكلات السهلة والسريعة، ويحرص الكثير من الأشخاص على تناولها خاصةً خلال الدايت للحفاظ على وزنهم بشكل دائم وصحي، ويمكن إضافة بعض الخضراوات، والحشوات المختلفة للتونة.
طريقة عمل التونة بالبصل
المكونات
تونة معلبة مفتتة - 200 غرام
1 بصل مقطع
2 طماطم مقطعة إلى مكعبات صغيرة
ذرة - علبة
لتحضير الصلصة:
عصير ليمون - نصف كوب
زيت زيتون - ملعقتان كبيرتان
ملح - بحسب الرغبة
طريقة العمل
1- في وعاء، ضعي التونة مع البصل والطماطم والذرة.
2- لتحضير الصلصة: في وعاء صغير، أخلطي عصير الليمون الحامض، زيت الزيتون والملح.
3- أسكبي الصلصة فوق السلطة وحرّكي ثم قدميها.
طريقة تحضير التونة الجاهزة
مقادير التونة :
2 ك سمك مكاريل او سمك تونة
حزمة كرفس
2جزرة شرائح
2بصلة شرائح
10فص ثوم
3 ليمون شرائح
ورقتين لورا
2ملعقة كبيرة ملح
ملعقة كبيرة كمون
ملعقة كبيرة فلفل حصا
2ملعقة كبيرة خل
طريقة تحضير التونة:
1- في حلة ع النار بها لترين مياه تغلي انزل الجزر والبصل والليمون والثوم والكرفس والملح والفلفل والخل والكمون 2- انزل قطع المغسول والمقطع شرائح متوسطة.
3-اول متغلي المياه نهدي النار خالص، واتري الغطاء عليها اتركيها ساعة ونص وارفع القطع
4-نخرج السمك من الماء ونقوم باازالة الجلد و العضم ونضع السمك في طبق .
5- نحضر برطمان نضيف وناشف ونضع القطع وعليهم والفلفل ونضع المحلول (ماء السلق)وعلية الخل والزيت واغطيها واحفظها في التلاجة بتعد شهر كامل في التلاجة .
وصفات تونة سهلة وسريعة
مقادير سلطة تونة بالذرة والجزر
علبة تونة
طماطم
فلفل ألوان
ذرة
بقدونس
جزر
ثوم
بصل أحمر
زيت الزيتون
عصير الليمون
ملح وفلفل
مايونيز
مستردة
كاتشب
طريقة تحضير سلطة تونة بالذرة والجزر
* يقطع البصل مع الخضار ويخلط مع الجزر المبشور
* يخلط مع الفلفل الالوان والطماطم ثم يضاف الذرة الصفرة
* يضاف التونة وزيت الزيتون وعصير الليمون والمايونيز والمستردة وكاتشب وثوم مفروم
* يقلب الخليط جيدًا وتقدم السلطة
مقادير مكرونة بالتونة
مكرونة
تونة
طماطم
فلفل ألوان
كزبرة خضراء
فلفل حار
ثوم
ملح
فلفل أسود
زيتون مخلي
زيت
طريقة تحضير مكرونة بالتونة
* تسلق المكرونة في ماء وملح وزيت
* يفرم البصل مع الثوم ويشوحا في طاسة مع زيت زيتون ويترك على النار حتى تحمر
* يقطع الفلفل الألوان والزيتون والطماطم والكزبرة الخضراء والتونة مع الملح والفلفل
* تضاف المكرونة المسلوقة تقلب مع باقي المكونات ثم تقدم بالهنا
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طريقة تونة لذيذة
مقادير سلطة الحمص والتونة
تونة
حمص
بصل
ثوم
فلفل ألوان
فلفل حار
طماطم
زيت زيتون
كمون
ملح
فلفل
طريقة تحضير سلطة الحمص والتونة
* افرمي البصل مع الثوم والتونة
* قطعي الفلفل الألوان والفلفل الحار والطماطم مكعبات
* اضيفي اليهم التونة والحمص والملح والفلفل والكمون وزيت الزيتون
* قلبي الخليط جيدا ثم قدميه
مقادير جلاش بالتونة و الزيتون
جلاش
تونة
زيتون
ثوم
بصل
فلفل الوان
عصير ليمون
زيت
ملح
فلفل أسود
لبن
بقدونس
شبت
بيض
طريقة تحضير جلاش بالتونة و الزيتون
* قطعى فلفل الالوان مكعبات صغيرة ثم قطعى البصل مكعبات صغيرة ثم ضعيهم فى اناء به زيت على النار
* ضيفى الزيتون المخلى وعصير ليمون ورشة ملح وفلفل وقلبيهم جيدا ثم ضيفى فلفل اخضر حار
* ضيفي بقدونس وشبت مقطعين وقلبيه قليلا و ارفعيه من على النار
* اقسمى ورق الجلاش نصفين ثم ضعى اربع ورقات جلاش وضعى الحشو ولفيها جيدا ورصيه فى صينية مدهونه زيت وبها ورق جلاش
* اضربى بيض مع الزيت واللبن وادهنى به الجلاش وادخليه الفرن حتى النضج وقدميه
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