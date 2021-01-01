طريقة جديدة لعمل التونة .. وصفات مختلفة ومتنوعة



طريقة جديدة لعمل التونة طريقة جديدة لعمل التونة



تعد التونة من الأكلات السهلة والسريعة، ويحرص الكثير من الأشخاص على تناولها خاصةً خلال الدايت للحفاظ على وزنهم بشكل دائم وصحي، ويمكن إضافة بعض الخضراوات، والحشوات المختلفة للتونة.





طريقة عمل التونة بالبصل





المكونات

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تونة معلبة مفتتة - 200 غرام1 بصل مقطع2 طماطم مقطعة إلى مكعبات صغيرةذرة - علبةلتحضير الصلصة:عصير ليمون - نصف كوبزيت زيتون - ملعقتان كبيرتانملح - بحسب الرغبةطريقة العمل1- في وعاء، ضعي التونة مع البصل والطماطم والذرة.2- لتحضير الصلصة: في وعاء صغير، أخلطي عصير الليمون الحامض، زيت الزيتون والملح.3- أسكبي الصلصة فوق السلطة وحرّكي ثم قدميها.طريقة تحضير التونة الجاهزةمقادير التونة :2 ك سمك مكاريل او سمك تونةحزمة كرفس2جزرة شرائح2بصلة شرائح10فص ثوم3 ليمون شرائحورقتين لورا2ملعقة كبيرة ملحملعقة كبيرة كمونملعقة كبيرة فلفل حصا2ملعقة كبيرة خلطريقة تحضير التونة:1- في حلة ع النار بها لترين مياه تغلي انزل الجزر والبصل والليمون والثوم والكرفس والملح والفلفل والخل والكمون 2- انزل قطع المغسول والمقطع شرائح متوسطة.3-اول متغلي المياه نهدي النار خالص، واتري الغطاء عليها اتركيها ساعة ونص وارفع القطع4-نخرج السمك من الماء ونقوم باازالة الجلد و العضم ونضع السمك في طبق .5- نحضر برطمان نضيف وناشف ونضع القطع وعليهم والفلفل ونضع المحلول (ماء السلق)وعلية الخل والزيت واغطيها واحفظها في التلاجة بتعد شهر كامل في التلاجة .وصفات تونة سهلة وسريعةمقادير سلطة تونة بالذرة والجزرعلبة تونةطماطمفلفل ألوانذرةبقدونسجزرثومبصل أحمرزيت الزيتونعصير الليمونملح وفلفلمايونيزمستردةكاتشبطريقة تحضير سلطة تونة بالذرة والجزر* يقطع البصل مع الخضار ويخلط مع الجزر المبشور* يخلط مع الفلفل الالوان والطماطم ثم يضاف الذرة الصفرة* يضاف التونة وزيت الزيتون وعصير الليمون والمايونيز والمستردة وكاتشب وثوم مفروم* يقلب الخليط جيدًا وتقدم السلطةمقادير مكرونة بالتونةمكرونةتونةطماطمفلفل ألوانكزبرة خضراءفلفل حارثومملحفلفل أسودزيتون مخليزيتطريقة تحضير مكرونة بالتونة* تسلق المكرونة في ماء وملح وزيت* يفرم البصل مع الثوم ويشوحا في طاسة مع زيت زيتون ويترك على النار حتى تحمر* يقطع الفلفل الألوان والزيتون والطماطم والكزبرة الخضراء والتونة مع الملح والفلفل* تضاف المكرونة المسلوقة تقلب مع باقي المكونات ثم تقدم بالهنافطارك عندنا.. لازانيا مع أجنحة الدجاج بالفلفل الألوان والحلو سمبوسة بالجبنفطارك عندنا.. فتة شاورما الدجاج بالزبادي.. والحلو كنافة بالشوكولاتهطريقة تونة لذيذةمقادير سلطة الحمص والتونةتونةحمصبصلثومفلفل ألوانفلفل حارطماطمزيت زيتونكمونملحفلفلطريقة تحضير سلطة الحمص والتونة* افرمي البصل مع الثوم والتونة* قطعي الفلفل الألوان والفلفل الحار والطماطم مكعبات* اضيفي اليهم التونة والحمص والملح والفلفل والكمون وزيت الزيتون* قلبي الخليط جيدا ثم قدميهمقادير جلاش بالتونة و الزيتونجلاشتونةزيتونثومبصلفلفل الوانعصير ليمونزيتملحفلفل أسودلبنبقدونسشبتبيضطريقة تحضير جلاش بالتونة و الزيتون* قطعى فلفل الالوان مكعبات صغيرة ثم قطعى البصل مكعبات صغيرة ثم ضعيهم فى اناء به زيت على النار* ضيفى الزيتون المخلى وعصير ليمون ورشة ملح وفلفل وقلبيهم جيدا ثم ضيفى فلفل اخضر حار* ضيفي بقدونس وشبت مقطعين وقلبيه قليلا و ارفعيه من على النار* اقسمى ورق الجلاش نصفين ثم ضعى اربع ورقات جلاش وضعى الحشو ولفيها جيدا ورصيه فى صينية مدهونه زيت وبها ورق جلاش* اضربى بيض مع الزيت واللبن وادهنى به الجلاش وادخليه الفرن حتى النضج وقدميه