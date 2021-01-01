ماذا يحدث للجسم عند شرب كوب من الكراوية يوميًا

الكراوية تحتوي على العديد من الفوائد الصحية التي يحتاجها الجسم بشكل كبير، وتستخدم لمشاكل في الجهاز الهضمي بما فيها حرقة ، والنفخ ، الغاز ، وفقدان الشهية، وتشنجات خفيفة من المعدة و الأمعاء .
وتستخدم الكراوية أيضا لمساعدة الناس السعال حتى بلغم، وتحسين السيطرة على التبول، وقتل البكتيريا في الجسم، وتخفيف الإمساك .
تستخدم النساء زيت الكراوية لبدء الدورة الشهرية وتخفيف تقلصات الدورة الشهرية، وتستخدمه الأمهات المرضعات لزيادة تدفق حليب الثدي .
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