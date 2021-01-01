تعرف عليها.. نصائح لمرضى الكلى في رمضان



مرضى الكلى مرضى الكلى



يعد مرضى الكلى من أكثر الاشخاص تأثراً بنمط تغذيتهم، فحالتهم قد تسوء أو تتحسن بحسب ضبطهم لغذائهم وشرابهم، لذا فقد تشكل الإصابة بأحد أمراض الكلى أحد أكثر الأمور العالقة حول امكانية صيام هؤلاء الأفراد في الشهر الفضيل، وهذا ما سنتطرق له فيما يلي..







1حصى الكلى.

2 أمراض الكلى المزمنة كالقصور الكلوي، الفشل الكلوي.

3 المغص الكلوي.

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وفى هذا التقرير نقدم لكم نصائح عامة لمرضى الكلى في رمضان...1- شرب كمية كبيرة من الماء بحيث لا تقل عن لترين الى ثلاثة لترات مع مراعاة توزيعها على مدار فترة الفطور (ما بين اذان المغرب وحتى اذان الفجر).2 - تجنب أخذ مدرات البول كالمشروبات التي تحوي الكافيين من قهوة وشاي أو مشروبات غازية فهي تساهم في زيادة خسارة السوائل من الجسم وزيادة فرص التجفاف.3- الحرص على تجنب الأغذية التي قد تزيد من الترسبات في الكلى او مجرى البول مثل الاكسالات oxalate، والمصادر العالية بالكالسيوم.٤_اعتماد نظام غذاء صحي متوازن مع الحرص على ضبط كميات البروتين بحيث لا تتجاوز ما هو مسموح.٥_ تجنب التعرض لأشعة الشمس في النهار والقيام بأي مجهود.