طريقة عمل الجلاش بالجبنة والخضار للشيف شربيني



الجلاش بالجبنة والخضار الجلاش بالجبنة والخضار

يعد الجلاش من أكثر الأكلات الرمضانية التى يمكن إعدادها بعدة طرق مختلفة ومتنوعة منها الحلو والحادق والغريب أن جميع أصناف الجلاش تمتلك مذاق رائع .



نقدم لكم طريقة عمل الجلاش بالجبنة والخضار بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير الجلاش بالجبنة والخضار

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جلاشجبنة موتزاريلاجبنة شيدرطماطمفلفل الوانجزربصلثومبيضلبنمرقةكرفسزعترملحفلفل أسودسمـنةزيتطريقة عمل الجلاش بالجبنة والخضار* يفرم بصل وجزر وزعتر وثوم وكرفس ثم نضعهم فى طاسة بها زيت على النار ويقلب جيدا وبعد ذلك يفرم الفلفل الألوان في الكبة مع ملح وفلفل ومكعب مرقة وتقلب جميع المكونات جيدا مرة أخرى.* يفرد الجلاش في صينية مدهونة بالزيت ويحشى بالجبنة المبشورة والجبنة الموتزاريلا مع خليط الخضروات الذى سبق اعداده.* يخفق البيض واللبن مع قليل من الزيت ويضاف الخليط على الجلاش ويدخل فرن ساخن حتى يحمر ثم يقدم الجلاش كوجبة جانبية لذيذة على مائدة الافطار أو رئيسية على مائدة السحور.