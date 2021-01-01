الكاف يصدر بيانا رسميا قبل إجراء قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية



دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية



أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “ كاف” بيانا رسميا، لتوضيح إجراءات سحب قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، التي ستقام اليوم، الجمعة، في مقر الكاف بالقاهرة.



ويسحب قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، مدير مسابقات الكاف سامسون أدامو ويعاونه أسطورة كوت ديفوار عبدولاي تراوري.



وجاء بيان الكاف لتوضيح إجراءات سحب القرعة كالتالي:

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دوري أبطال أفريقيا:سيتم استخدام ستة أوعية في عملية القرعةالوعاء 1 يحتوي على جميع الفرق التي احتلت المركز الثاني في مجموعاتها:- الأهلي- شباب بلوزداد- كايزر تشيفز- مولودية الجزائرسيحتوي الوعاء 2 على 3 كرات للفريق صاحب المركز الأول في المجموعة A (سيمبا)الوعاء 3 سيحتوي على 3 كرات للفريق صاحب المركز الأول في المجموعة B (ماميلودي صنداونز)سيحتوي الوعاء 4 على 3 كرات للفريق صاحب المركز الأول في المجموعة C (الوداد)الوعاء 5 سيحتوي على 3 كرات للفريق صاحب المركز الأول في المجموعة D (الترجي)سيكون الوعاء 6 فارغاًالخطوة 1:• اختر كرة من وعاء الوصيف (الوعاء 1) وأظهر اسم الفريق.الخطوة 2:• اختر كرة واحدة من الأواني الأخرى (الأواني 2 ، 3 ، 4 ، 5) باستثناء الوعاء الذي ضم الفريق الذي لعب في نفس المجموعة مع الفريق الوصيف المختار في الخطوة 1 (لتجنب مواجهة فريقين من نفس المجموعة).- مثال: إذا اخترنا الوصيف (الثاني من المجموعة A) ، فإننا نأخذ كرة واحدة من الوعاء 3 ، وواحدة من الوعاء 4 والأخرى من الوعاء 5 ، ونستبعد الوعاء 2 (الذي يحتوي على كرات الأول من المجموعة A).الخطوه 3:• يتم وضع الكرات التي تم التقاطها في الخطوة 2 في الوعاء الفارغ (الوعاء 6).الخطوة 4:• قم بخلط الكرات الثلاث في الوعاء 6 قبل اختيار كرة واحدة لتحديد الفريق الذي سيواجه الوصيف الذي تم سحبه في الخطوة 1 في ربع النهائي 1.الخطوة 5:• سيتم تكرار نفس العملية ثلاث مرات أخرى من أجل تحديد المباريات المتبقية (ربع النهائي 2 وربع النهائي 3 وربع النهائي 4) مع التخلص من وعاء الكرة المسحوبة في الخطوة 4.وفقًا للوائح: سيلعب الوصيف مباريات ذهاب الدور ربع النهائي على أرضه.نصف النهائي:سيحتوي وعاء واحد على جميع مباريات ربع النهائي على النحو التالي: QF1 - QF2 - QF3 - QF4الخطوة 1:• أول كرتين يتم سحبهما يواجهان بعضهما البعض في نصف النهائي الأول SF1. سيلعب الفريق الذي تسحب كرته أولاً مباراة الذهاب على أرضه ، على أن تقام مباراة الإياب على أرض الفريق صاحب لكرة المسحوبة ثانيًا.الخطوة 2:• يلعب الفريقان صاحبا الكرتين الأخيرتين في نصف النهائي الثاني SF2. سيلعب الفريق الذي تسحب كرته أولاً مباراة الذهاب على أرضه ، على أن تقام مباراة الإياب على أرض الفريق صاحب لكرة المسحوبة ثانيًا.المتأهلون لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا هم:- سيمبا (تنزانيا) - بلغ نصف النهائي عام 1974- الأهلي (مصر) - صاحب الرقم القياسي في التتويج تسع مرات وحامل اللقب- ماميلودي صنداونز (جنوب أفريقيا) - البطل عام 2016- شباب بلوزداد (الجزائر) - الظهور الأول في دور الثمانية- الوداد (المغرب) - البطل مرتين ، آخر مرة في 2017- كايزر تشيفز (جنوب أفريقيا) - الظهور الأول في ربع النهائي- الترجي (تونس) - البطل أربع مرات آخرها في 2018-2019- مولودية الجزائر (الجزائر) - البطل 1976الكونفدرالية:الوعاء 1 سيحتوي على جميع الفرق التي احتلت المركز الثاني في مجموعاتها:- أورلاندو بايرتس- القطن- الصفاقسي- بيراميدزسيحتوي الوعاء 2 على 3 كرات للفريق صاحب المركز الأول في المجموعة A (انيمبا)الوعاء 3 سيحتوي على 3 كرات للفريق صاحب المركز الأول في المجموعة B (شبيبة القبائل)سيحتوي الوعاء 4 على 3 كرات للفريق صاحب المركز الأول في المجموعة C (جاراف)الوعاء 5 سيحتوي على 3 كرات للفريق صاحب المركز الأول في المجموعة D (الرجاء)سيكون الوعاء 6 فارغاًالخطوة 1:• اختر كرة من وعاء الوصيف (الوعاء 1) وأظهر اسم الفريق.الخطوة 2:• اختر كرة واحدة من الأواني الأخرى (الأواني 2 ، 3 ، 4 ، 5) باستثناء الوعاء الذي ضم الفريق الذي لعب في نفس المجموعة مع الفريق الوصيف المختار في الخطوة 1 (لتجنب مواجهة فريقين من نفس المجموعة).- مثال: إذا اخترنا الوصيف (الثاني من المجموعة A) ، فإننا نأخذ كرة واحدة من الوعاء 3 ، وواحدة من الوعاء 4 والأخرى من الوعاء 5 ، ونستبعد الوعاء 2 (الذي يحتوي على كرات الأول من المجموعة A).الخطوه 3:• يتم وضع الكرات التي تم التقاطها في الخطوة 2 في الوعاء الفارغ (الوعاء 6).الخطوة 4:• قم بخلط الكرات الثلاث في الوعاء 6 قبل اختيار كرة واحدة لتحديد الفريق الذي سيواجه الوصيف الذي تم سحبه في الخطوة 1 في ربع النهائي 1.الخطوة 5:• سيتم تكرار نفس العملية ثلاث مرات أخرى من أجل تحديد المباريات المتبقية (ربع النهائي 2 وربع النهائي 3 وربع النهائي 4) مع التخلص من وعاء الكرة المسحوبة في الخطوة 4.وفقًا للوائح: سيلعب الوصيف مباريات ذهاب الدور ربع النهائي على أرضه.نصف النهائي:سيحتوي وعاء واحد على جميع مباريات ربع النهائي على النحو التالي: QF1 - QF2 - QF3 - QF4الخطوة 1:• أول كرتين يتم سحبهما يواجهان بعضهما البعض في نصف النهائي الأول SF1. سيلعب الفريق الذي تسحب كرته أولاً مباراة الذهاب على أرضه ، على أن تقام مباراة الإياب على أرض الفريق صاحب لكرة المسحوبة ثانيًا.الخطوة 2:• يلعب الفريقان صاحبا الكرتين الأخيرتين في نصف النهائي الثاني SF2. سيلعب الفريق الذي تسحب كرته أولاً مباراة الذهاب على أرضه ، على أن تقام مباراة الإياب على أرض الفريق صاحب لكرة المسحوبة ثانيًا.المتأهلون لربع نهائي الكونفدرالية هم:- انيمبا (نيجيريا) - بطل CAF دوري الأبطال مرتين- أورلاندو بايرتس (جنوب أفريقيا) - بطل CAF دوري الأبطال 1995 ، وصيف كأس الكونفيدرالية 2015- شبيبة القبائل (الجزائر) - توج بكأس الاتحاد الإفريقي ثلاث مرات- القطن (الكاميرون) - وصيف دوري الأبطال 2008 ، وصيف كأس الاتحاد الأفريقي 2003- جاراف (السنغال) - أول ظهور في ربع نهائي كأس الكونفيدرالية- الصفاقسي (تونس) - صاحب الرقم القياسي في الفوز بكأس الكونفدرالية بثلاثة ألقاب- ­الرجاء (المغرب) - الفائز بكأس الكونفيدرالية 2018 ، بطل دوري الأبطال ثلاث مرات- بيراميدز (مصر) - وصيف الموسم الماضي