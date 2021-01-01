الغندور يوجه رسالة لـ كارتيرون عقب تعادل الزمالك والمقاولون العرب



الإعلامي خالد الغندور الإعلامي خالد الغندور



وجه الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق، رسالة لـ باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك عقب تعادله أمام المقاولون العرب في إطار مباريات الدوري المصري.







وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” : “ محمد عواد لابد ان يحصل علي فرصة”.

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وانتهت أحداث مباراة الزمالك والمقاولون العرب بالتعادل بهدفين لكلٍ منهما، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 18 من بطولة الدوري الممتاز.تفاصيل الشوط الأولأحكم فريق المقاولون العرب دفاعاته طوال الربع ساعة الأولى، ومنع الزمالك من الوصول إلى مرماه نهائياََ.وتمكن المقاولون من الوصول الى مرمى جنش حارس مرمى الزمالك أكثر من مرة، وذلك من ارتداد اللاعبين عن طريق الهجمات المرتدة، ولكن بدون تحقيق أهداف.وأشهر ابراهيم نور الدين حكم المباراة البطاقة الصفراء الأولى في وجه محمد سمير لاعب المقاولون بعد اعتراضه حميد أحداد في منتصف الملعب.توغل عبدالله ياسين لاعب المقاولون العرب بين دفاعات الزمالك وسقط داخل منطقة الجزاء وأعلن حكم المباراة عن احتساب ركلة جزاء.وتصدى محمد سمير لاعب المقاولون العرب الى ركلة الجزاء ويسكنها شباك محمود جنش في الدقيقة ٢٣.سقط حميد احداد لاعب الزمالك داخل منطقة جزاء المقاولون واحتسبها حكم المباراة ركلة جزاء.وسدد اشرف بن شرقي الكرة وأسكنها شباك محمود ابو السعود في الدقيقة ٢٩ من عمر المباراة.الشوط الثاني..سجل أشرف بن شرقي هدف التقدم الثاني في شباك المقاولون العرب في الدقيقة ٤٨ من عمر المباراة، عن طريق رأسية رائعة.وأجري المقاولون العرب تبديلات للعودة مرة أخرى وادراك التعادل، ورد كارتيرون مدرب الزمالك تلاه النحاس بتبديلات أخرى لانعاش صفوفه.استطاع عبدالله ياسين ناشئ فريق باريس سان جيرمان المتواجد في صفوف فريق المقاولون العرب تسجيل هدف ذئاب الجبل الثاني في الدقيقة ٧٩.قابل ياسين الكرة التي مررها لاعب المقاولون من عرضية رائعة، بتسديدة صاروخية سكنت شباك جنش.وبهذا التعادل يتقاسم الفريقان نقطتي المباراة ويرتفع رصيد الزمالك الى ٤٠ نقطة في المركز الأول، والمقاولون عند النقطة ١٩ ويحتل المركز الثالث عشر.