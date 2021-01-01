للمولات والكافيهات بمحافظة القاهرة.. 7 شروط لتجنب الغلق الفوري



غلق الكافيهات المخالفة غلق الكافيهات المخالفة



أكد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال على ضرورة متابعة منع تقديم الشيشة وتطبيق الغرامات المفروضة بالمولات والكافيهات والمقاهى .



وشدد عبد العال على الغلق على المخالفين بشكل فورى مع مصادرة كافة المستلزمات المستخدمة في المخالفة والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خاصة ارتداء الكمامات وتوافر المطهرات، وترك مسافات متباعدة بين الطاولات، والتأكيد على الالتزام بالمواعيد المحددة للإغلاق، واستخدام الأدوات أحادية الاستخدام من أطباق وأكواب وغيرها من الأدوات الشخصية، وتوفير مناديل ومعقمات بداخل دورات المياه وتعقيمها بشكل مستمر .





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وأكد أن الدولة ستطبق بمنتهى الحزم الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال شهر رمضان المعظم لحماية صحة وسلامة المواطنين مع توقيع الغرامات الفورية على المخالفين .وأشار محافظ القاهرة إلى أنه يتابع على مدار الساعة الإجراءات التي تتخذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتطبيق الإجراءات الاحترازية فى أحياء العاصمة المختلفة حرصًا على صحة المواطنين .