أكد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال على ضرورة متابعة منع تقديم الشيشة وتطبيق الغرامات المفروضة بالمولات والكافيهات والمقاهى .
وشدد عبد العال على الغلق على المخالفين بشكل فورى مع مصادرة كافة المستلزمات المستخدمة في المخالفة والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خاصة ارتداء الكمامات وتوافر المطهرات، وترك مسافات متباعدة بين الطاولات، والتأكيد على الالتزام بالمواعيد المحددة للإغلاق، واستخدام الأدوات أحادية الاستخدام من أطباق وأكواب وغيرها من الأدوات الشخصية، وتوفير مناديل ومعقمات بداخل دورات المياه وتعقيمها بشكل مستمر .
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التعليقات على للمولات والكافيهات بمحافظة القاهرة.. 7 شروط لتجنب الغلق الفوري
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