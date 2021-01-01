دعت وزارة الدفاع الصينية الولايات المتحدة، إلى كبح جماح قواتها على الخطوط الأمامية، التي قالت بكين إنها أصبحت أكثر نشاطا في الجو والبحر بالقرب من الصين هذا العام.
وأكدت الصين مرارا أن الوجود العسكري الأمريكي في بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي ومضيق تايوان هو العامل الرئيسي لزعزعة الاستقرار في المنطقة، بينما تقول الولايات المتحدة إن لديها حرية الملاحة في تلك المناطق التي تعتبرها الصين ساحتها الخلفية الجغرافية الاستراتيجية.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان في إيجاز صحفي، نقلته "رويترز"، إنه منذ تولى الرئيس جو بايدن منصبه في يناير، زادت عمليات السفن الحربية الأمريكية في البحار حول الصين 20 في المئة، بينما ارتفع نشاط طائرات الاستطلاع الأمريكية 40 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
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التعليقات على الجيش الصيني يوجه تحذيرًا لأمريكا ويطلب منها التراجع
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