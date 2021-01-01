دولة عربية تعلن وصول سلالة كورونا الهندية لديها

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سلالة كورونا الهندية

أفاد موقع ناس العراقي بأن صحة ذي قار فرضت اليوم، الخميس، الحجر الصحي على مسافر عراقي كان قادما من الهند، وظهرت عليه بعد أيام أعراض كورونا، بالإضافة إلى 20 شخصاً من عائلة.


وقال مدير صحة المحافظة صدام الطويل، في تصريح له "قبل ثلاثة أيام ورد إلينا أحد المصابين بكورونا، يبلغ من العمر 75 عاما كان قادما من الهند، بعد رحلة علاج، وبعد خمسة أيام من وصوله للعراق ظهرت عليه أعراض كورونا ووصل إلى المستشفى ونسبة الأوكسجين لديه 30 بالمئة".

وتابع الطويل "لدى صحة ذي قار اجراءات خاصة في التعامل مع الوافدين من دولة أخرى"، مؤكدا أنه "لم يثبت اصابة المريض بالسلالة الهندية حتى اللحظة لكن تم عزله في أحد مراكز العزل في الشطرة ومرت 3 ايام رغم نسبة الاوكسجين المتدنية لديه لكن لدينا اكثر من خط لرفع نسبة الاوكسجين في جسم الانسان".

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وتابع، "لكونه عائدا من الهند وهو مصاب بكورونا بدرجة حرجة، فقد تم حجر المريض وعائلته كاجراءات احترازية".

وذكر مدير صحة ذي قار أن المسحات أخذت الى بغداد وهي تحوطات احترازية لكن لحد هذه اللحظة لا توجد أي اعراض على عائلة المصاب".

المصدر: موقع ناس العراقي

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