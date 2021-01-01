حلويات رمضان .. طريقة عمل تشيز كيك التمر والتوفي



تشيز كيك التمر والتوفي تشيز كيك التمر والتوفي

تبحث الكثير من السيدات خلال شهر رمضان إلي وصفات حلويات جديدة و شهية لتقديمها لأفراد أسرتها أو ضيوفها، فقدمت الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا طريقة عمل تشيز كيك التمر والتوفي.







مقادير تشيز كيك التمر والتوفي

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٢٥٠ جم كنافة1 إصبع زبدة٢ ملعقة كبيرة سكر بودرة1 ملعقة صغيرة قرفة٤٠٠ جم جبن كريمي١ علبة حليب مكثف مغلية فى الماء ساعتين٢ مغلف كريمة بودرة1 كوب عجوة٢ كوب كريمة1 ملعقة صغيره قهوة3 ملاعق كبيرة كروكانتمر وكروكان وفستق للوجهطريقة تحضير تشيز كيك التمر والتوفي- تفرك الكنافة مع الزبدة والسكر البودرة- تشكل ديسك في صينية وتوضع في الفرن حتى النضج- يخلط الزبدة مع السكر والقرفة والجبنة الكريمي واللبن المكثف والكريمة والعجوة والكريمة البودرة والقهوة والكروكان- يفرد الخليط على قاعدة الكنافة- توضع في الثلاجة لتتماسك- تزين بوردات الكريم شانتيه والفستق المجروش الكروكان وتقدم