طريقة عمل صينية بطاطس بالبرجر والبشاميل في الفرن



صينية بطاطس بالبرجر صينية بطاطس بالبرجر

طريقة عمل صينية برجر بالبطاطس من أسهل الأكلات التي يمكن أن تقدميها لاسرتك علي الفطار وتعد طريقة عمل صينية برجر البطاطس غير مكلفة ولذيذة كما يمكن ان تتعرفي علي طريقة عمل صينية برجر بالفرن



طريقة عمل صينية برجر بالفرن

البرجر ممكن يتقدم بأشكال كتير غير شكله التقليدي، خصوصًا اذا كان ستيك المصنوع من لحم البقر الصافي



طريقة عمل صينية البرجر بالبطاطس والجبنة

حضري:

5 حبات بطاطس كبيرة الحجم مقشرة ومقطعة شرائح

500 جرام ستيك برجر حلواني

3 ملاعق كبيرة بصل مفروم

ملح وفلفل أسود

لتحضير صوص الجبنة:

2 كوب حليب

3 ملاعق كبيرة زبدة

3 ملاعق كبيرة دقيق

2 ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

200 جرام جبن شيدر

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طريقة عمل صينية برجر بالبطاطس- ضيفي برجر مع البصل المفروم على النار لحد ما ياخد لون بني.- في صينية فرن، حطي طبقة من شرايح البطاطس وفوقها نص كمية برجر حلواني والملح والفلفل.- كرري الخطوة مرة اخري .طريقة صوص الجبنة:- ذوبي الزبدة على نار متوسطة وضيفي الدقيق، الملح والفلفل وقلبيهم جيدا حتي يحتاجون- ضيفي عليهم اللبن مع التقليب في الدقيق والزبدة حتي يكون قوام الصوص تقيل.- ضيفي الجبنة الشيدر وقلبيها حتي الذوبان.- ضعي الصوص على صينية البطاطس بالبرجر وغطيها وحطيها في الفرن لمدة ساعة ونص.- طلعيها من الفرن وضيفي عليها قطع ستيك برجر وقدميها لعيلتك بالهنا والشفا.اعمل أكل اية مع البرجربتسأل الكثير من السيدات علي السوشيال ميديا طرق جديدة عن البرجر واكثر مايكتب اعمل أكل اية مع البرجر ولذلك يمكن أن طريقه عمل برجر اللحم في الفرنالمقادير- 1 كوب بقسماط- 1/2 ملعقة صغيرة ملح- 2 حبة طماطم مقطعة- 2 كوب خس مفروم فرم خشن- 1 حبة بصل أحمر مقطع- 4 خبز برغر- 1/4 ملعقة صغيرة ثوم بودر- 450 جرام لحم مفروم- 1/2 ملعقة صغيرة صلصة ورسترشايرطريقة التحضيرضعي اللحم، الثوم، الملح، صلصة ورسترشاير، البيض والبقسماط في الخلاط الكهربائي.أخلطي المكونات حتى تحصلي على عجينة لحم متماسكة.كوّري العجينة إلى 4 كرات بيديك.سطّحي الكرات إلى دوائر بحجم خبز البرجر تقريباً.إشوي لحم البرجر في صينية في الفرن حتى النصج أي لحوالى 10-15 دقيقة.قطّعي كل خبز برجر أفقياً إلى نصفين وأفرغي محتوى الخبز قليلاً.ضعي قرص اللحم ثمّ شريحة جبن شيدر ثمّ البصل والطماطم في كل القسم السفلي من كل خبز برجر.أغلقي خبز البرجر وقدمي الطبق ساخناً.صينية البرجر بالباشميللحمة وجواها بطاطس بالجبنة وعليها بشاميل ياالمقادير :كيلو لحم مفروم٥ بطاطس حجم متوسط٣ معالق دقيق ( معلقة طعام)٢ كوب لبن او اكترملحفلفلبابريكازعتربصل باودرتوم بودربهارات لحمةبصلة كبيرة مفرومةطماطمفصين تومبقدونس مفرومورقتين لورهكوب ونصف بقسمات مطحونجبن تركيجبن دومتي السادةالطريقة :البطاطس : تتسلق كويس وتتهرس ويوضع عليها ملح وفلفل وبقدونس مطحون وتخلط جيدااللحمة: توضع عليها ملح وفلفل وبابريكا وزعتر وبصل وتوم بودر ورشة بقدونس والبقسمات المطحون وبهارات اللحمة .الصلصة : ٦ حبات طماطم حجم متوسط تضرب في الخلاط ويوضع عليها معلقة سمن وملح وفلفل في حلة لمدة ١٠ دقايق على نار متوسطة .البشاميل: ٣ ملاعق دقيق عليهم كوبين لبن ويتم ضربهم على البارد حتى تذوب ثم توضع على النار .من البطاطس ونضع فيها حبه جبنة دومتي ونقفل الكورة ونضع لحمة جيدا ونضع كورة البطاطس واللحمةنضع الصلصة في الصينية ونضع فصوص التوم المفروم وورقتين اللورة ونرص عليهم كرات اللحم ثم يضاف البشاميل ثم الحبن التركي على الوجه على درجة حرارة ٢٠٠ لمدة نصف ساعة على فرن سخن ..