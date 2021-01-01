تحتوي قشور البطاطس على إنزيم يسمى الكاتيكولاز، والذي يستخدم في إنتاج مستحضرات التجميل التي تساعد على توازن لون البشرة، لكن هذا الإنزيم يمكنه أيضًا إبراز لون شعرك.. والشيء العظيم في هذه الحيلة هو أنها لا تحتوي على مواد كيميائية ضارة أيضًا.
صبغة شعر
اللجوء إلى صبغ الشعر ليس دائمًا الطريقة الأكثر صحة للتحكم في الشيب، سواء كنت تفعلين ذلك بنفسك في المنزل أو في الصالون، بوضع مواد كيميائية على فروة الرأس وفي بصيلات شعرك، وبمجرد أن تبدأ في صبغ شعرك، سيكون عليكي القيام بذلك مرارًا وتكرارًا مما يضر بفروة الشعر، ولكن البديل هو استخدام قشور البطاطس حيث إنها فعالة بنفس القدر وستكلفك أقل.
استخدام قشور البطاطس بدلاً من شراء صبغة الشعر فعال بشكل مدهش، عند اتباع هذه التعليمات يرجى ملاحظة أن النتائج سوف تختلف للأفراد.
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التعليقات على بديل الصبغة.. تخلصي من الشعر الأبيض بقشر البطاطس
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