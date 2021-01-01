بديل الصبغة.. تخلصي من الشعر الأبيض بقشر البطاطس



تخلصي من الشعر الأبيض تخلصي من الشعر الأبيض

تحتوي قشور البطاطس على إنزيم يسمى الكاتيكولاز، والذي يستخدم في إنتاج مستحضرات التجميل التي تساعد على توازن لون البشرة، لكن هذا الإنزيم يمكنه أيضًا إبراز لون شعرك.. والشيء العظيم في هذه الحيلة هو أنها لا تحتوي على مواد كيميائية ضارة أيضًا.



صبغة شعر

اللجوء إلى صبغ الشعر ليس دائمًا الطريقة الأكثر صحة للتحكم في الشيب، سواء كنت تفعلين ذلك بنفسك في المنزل أو في الصالون، بوضع مواد كيميائية على فروة الرأس وفي بصيلات شعرك، وبمجرد أن تبدأ في صبغ شعرك، سيكون عليكي القيام بذلك مرارًا وتكرارًا مما يضر بفروة الشعر، ولكن البديل هو استخدام قشور البطاطس حيث إنها فعالة بنفس القدر وستكلفك أقل.



استخدام قشور البطاطس بدلاً من شراء صبغة الشعر فعال بشكل مدهش، عند اتباع هذه التعليمات يرجى ملاحظة أن النتائج سوف تختلف للأفراد.

قد يعجبك أيضا...

اسلقي بضع حبات من البطاطس لمدة تصل إلى 20 دقيقة قبل تقشيرها.خذ فقط القشر الذي تم التخلص منه وضعه في الخلاط حتى يتبقى لديك معجون نشوي.اغسلي شعرك بشكل عادي ثم خذي قشور البطاطس وأضيفيه لشعرك بعد غسله.اتركي التقشير على شعرك لمدة 15 دقيقة قبل شطف شعرك جيدًا.ضعي علاجًا مرطبًا للحصول على عطر أفضل ثم صففي شعرك كالمعتاد.