قال كبير مسؤولي الصحة العامة في إفريقيا، إن القارة "تراقب بذهول تام" ما يحدث في الهند، بينما تكافح مع عودة ظهور حالات كوفيد-19 المدمرة.
وحذر مدير المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، جون نكينغاسونغ، من أن القارة الأفريقية، التي تضم تقريبًا نفس عدد سكان الهند وأنظمة الرعاية الصحية الهشة، "يجب أن تكون شديدة الاستعداد" لأنها قد تشهد نفس السيناريو الذي يتكشف الآن في البلد الآسيوي.
وقال نكينغاسونغ للصحفيين يوم الخميس: "نحن بحاجة إلى إعادة تنظيم صفوفنا بشكل عاجل." وأضاف: "ليس لدينا عدد كافٍ من العاملين في مجال الرعاية الصحية... ليس لدينا ما يكفي من الأكسجين".
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التعليقات على فيروس كورونا.. تحذير شديد من تكرار كابوس الهند في إفريقيا
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