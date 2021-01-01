حادث جديد في مصر.. ترك مركبته أمام القطار وفر هاربا

آخر الأخباراخبار مصر › حادث جديد في مصر.. ترك مركبته أمام القطار وفر هاربا

صورة الخبر: حبس سائق "لودر" في محافظة المنوفية
حبس سائق "لودر" في محافظة المنوفية

قررت سلطات التحقيق في مصر حبس سائق "لودر" في محافظة المنوفية، بعدما ترك مركبته على قضبان السكك الحديدية، مما تسبب في اصطدام قطار به.

وأوضح مصدر قضائي لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن المتهم أقر في التحقيقات أنه ترك اللودر بعد تعطله فجأة ولم يستطع التصرف، فيما أمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات في القضية.

الواقعة حدثت عصر الأربعاء، حينما اصطدم قطار باللودر قبل دخوله محطة أشمون في المنوفية، وأبلغ ناظر المحطة سلطات الأمن عن الواقعة.

وبالفحص والمعاينة، تبين عدم حدوث إصابات أو تلفيات بالقطار الذي استأنف السير، فيما تضررت مركبة "اللودر" نتيجة التصادم.

وتم تشكيل فريق أمني تمكن من كشف ملابسات الواقعة، حيث رصدت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية قائد مركبة "اللودر" وتم القبض عليه.

المصدر: skynewsarabia

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على حادث جديد في مصر.. ترك مركبته أمام القطار وفر هاربا

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
63626

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager