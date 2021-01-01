قررت سلطات التحقيق في مصر حبس سائق "لودر" في محافظة المنوفية، بعدما ترك مركبته على قضبان السكك الحديدية، مما تسبب في اصطدام قطار به.
وأوضح مصدر قضائي لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن المتهم أقر في التحقيقات أنه ترك اللودر بعد تعطله فجأة ولم يستطع التصرف، فيما أمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات في القضية.
الواقعة حدثت عصر الأربعاء، حينما اصطدم قطار باللودر قبل دخوله محطة أشمون في المنوفية، وأبلغ ناظر المحطة سلطات الأمن عن الواقعة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على حادث جديد في مصر.. ترك مركبته أمام القطار وفر هاربا
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق