حادث جديد في مصر.. ترك مركبته أمام القطار وفر هاربا



حبس سائق "لودر" في محافظة المنوفية حبس سائق "لودر" في محافظة المنوفية

قررت سلطات التحقيق في مصر حبس سائق "لودر" في محافظة المنوفية، بعدما ترك مركبته على قضبان السكك الحديدية، مما تسبب في اصطدام قطار به.



وأوضح مصدر قضائي لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن المتهم أقر في التحقيقات أنه ترك اللودر بعد تعطله فجأة ولم يستطع التصرف، فيما أمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات في القضية.



الواقعة حدثت عصر الأربعاء، حينما اصطدم قطار باللودر قبل دخوله محطة أشمون في المنوفية، وأبلغ ناظر المحطة سلطات الأمن عن الواقعة.

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وبالفحص والمعاينة، تبين عدم حدوث إصابات أو تلفيات بالقطار الذي استأنف السير، فيما تضررت مركبة "اللودر" نتيجة التصادم.وتم تشكيل فريق أمني تمكن من كشف ملابسات الواقعة، حيث رصدت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية قائد مركبة "اللودر" وتم القبض عليه.