السيسي يتوقف بسيارته للتحدث مع أسرة مصرية| فيديو

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صورة الخبر: الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي

توقف الرئيس عبد الفتاح السيسي ليتحدث مع اسرة مصرية كانت تستقل دراجة بخارية تصادف تواجدهم اثناء مرور الرئيس، حيث هنأهم بمناسبة شهر رمضان المعظم واستمع الي احوالهم المعيشية، وشدد عليهم بضرورة الالتزام باجراءات الأمان حرصاً علي سلامتهم.

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور والكباري بمنطقة شرق القاهرة.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس حرص على الاطمئنان من العاملين في المواقع المختلفة على سير العمل وكذا الاستماع لآرائهم، مهنئاً إياهم بمناسبة شهر رمضان المعظم، ومشددا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا حرصاً على سلامتهم.

https://www.facebook.com/watch/?v=605522310406830

المصدر: youm7

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