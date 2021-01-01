موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد.. خريطة الطقس حتى الثلاثاء المقبل.. فيديو



موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الخميس 29 أبريل 2021 حتى الثلاثاء 4 مايو 2021.

واعتبارا من الخميس 29 أبريل ستشهد البلاد ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء، كما توقعت نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.



وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة، القاهرة الكبرى العظمى 37 درجة والصغرى 21، والوجه البحرى العظمى 37 درجة والصغرى 21، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 33 درجة والصغرى 20، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 31 درجة والصغرى 20، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 37 درجة والصغرى 24 ، وشمال الصعيد العظمى 39 درجة والصغرى 23 ، وجنوب الصعيد العظمى 41 درجة والصغرى 27.



وتتوقع هيئة الأرصاد الأيام القادمة حتى الثلاثاء المقبل أن تشهد البلاد نشاط للرياح على مناطق عدة، وحذرت الهيئة المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس، ونصحت بالإكثار من شرب السوائل خلال السحور.

