وكانت شهدت ساحة المحامين واقعة تعدي محامي وزملائه علي مواطن وسحله بالأرجل والأيدي في مشهد غريب بسبب تكليف المجني عليه لمحام أخر بتولي قضيته وهو ما تسبب في اعتراض المحامي ودفعه لتلقين موكله نصيبه من السباب و التراشق بالالفاظ أمام الناس .
كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة بورود بلاغا من محمد إبراهيم حسن بلحه ٣٥ سنة ضد "سعيد أ. ج" المحامي بالتعدي عليه بالضرب المبرح وسحله بالأرجل والأيدي لمطالبته بأوراق ملف إحدي القضايا الخاصه به بسبب مبالغة المحامي في أتعابه.
وكشف المواطن في بلاغه الرسمي إنه تقدم بتقرير طبي وشكوي رسمية إلي مكتب المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية ولنقيب المحامين ماجد عبد اللطيف للمطالبة بالقصاص القانوني لحقه.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على شاهد.. محام يسحل موكله ويعتدي عليه بالضرب داخل مجمع محاكم المحلة | صور
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق