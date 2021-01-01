شاهد.. محام يسحل موكله ويعتدي عليه بالضرب داخل مجمع محاكم المحلة | صور



محام يسحل موكله ويعتدي عليه بالضرب محام يسحل موكله ويعتدي عليه بالضرب

وكانت شهدت ساحة المحامين واقعة تعدي محامي وزملائه علي مواطن وسحله بالأرجل والأيدي في مشهد غريب بسبب تكليف المجني عليه لمحام أخر بتولي قضيته وهو ما تسبب في اعتراض المحامي ودفعه لتلقين موكله نصيبه من السباب و التراشق بالالفاظ أمام الناس .



كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة بورود بلاغا من محمد إبراهيم حسن بلحه ٣٥ سنة ضد "سعيد أ. ج" المحامي بالتعدي عليه بالضرب المبرح وسحله بالأرجل والأيدي لمطالبته بأوراق ملف إحدي القضايا الخاصه به بسبب مبالغة المحامي في أتعابه.



وكشف المواطن في بلاغه الرسمي إنه تقدم بتقرير طبي وشكوي رسمية إلي مكتب المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية ولنقيب المحامين ماجد عبد اللطيف للمطالبة بالقصاص القانوني لحقه.

وتابع المواطن الضحية في بلاغه الرسمي، إنه تعرض للإهانه داخل منبر الإنصاف والعدالة "مجمع محاكم المحلة"، وناشد كافة جهات التحقيق بالقصاص لدمه والقصف النفسي طوال الأيام الماضية .وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.







