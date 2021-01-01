سلاح جديد يمكنه تحييد عشرات الدرونات في وقت واحد

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سلاح جديد يمكنه تحييد عشرات الدرونات في وقت واحد

يمكن أن تصبح الطائرات المسيرة (الدرونات)، بما فيها الصغيرة، سلاحا خطيرا في أيدي المجرمين والارهابيين والأشخاص السيئين.

فمثلا تصدى العسكريون الروس في سوريا لعدة هجمات إرهابية بالدرونات. كما أن طائرتين مسيرتين فقط أصابتا عام 2018 مطار غاتويك في لندن بالشلل. لذلك يجب تصور مدى الخطر الذي يشكله سرب من الدرونات في الجو.

وبالطبع لهذا السبب، يعمل العسكريون والخبراء منذ زمن على ايجاد وسائل لتحييد هذه الدرونات. وقد تمكن خبراء شركة Epirus مؤخرا من ابتكار وسيلة لفتت انتباه وزارة الدفاع الأمريكية، خاصة بعد عرض النموذج الأولي الذي تمكن من تحييد 66 من مجموع 66 طائرة مسيرة كانت تحلق في الجو.

ومنظومة Epirus Leonidas هي منظومة دفاعية إلكترونية متعددة الأغراض، تشبه مقطورة سيارة صغيرة، لذلك يمكن نشرها عمليا في أي مكان وموقع.

وتستخدم هذه المنظومة الموجات الدقيقة (Microwave) لتعطيل إلكترونات الطائرات المسيرة، من خلال إطلاق آلاف الحزم الكهرومغناطيسية الموجهة في الثانية. و يمكن أن يوجه هذا السلاح نحو هدف واحد من مجموعة أهداف، أو تغطية منطقة كاملة بدرع واق، لا يمكن لأي جهاز إلكتروني اختراقه.

المصدر: روسيا اليوم

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