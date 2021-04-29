لعدم تأثر الجسم بالصيام مع دخول الصيف وانتشار كورونا



6 نصائح يقدمها الخبراء من أجل صحة أفضل رمضان 6 نصائح يقدمها الخبراء من أجل صحة أفضل رمضان

ازدادت أعداد الإصابات بفيروس كورونا عالميا مؤخرا، ولهذا يجب علينا الاهتمام بصحتنا خاصة فترة الصيام، وذلك من خلال اتباع بعض الطرق لتجنب الإصابة بفيروس كورونا وزيادة المناعة المقومة للفيروس، بحسب موقع “internationalsos” نرصد نصائح الخبراء من أجل صحة أفضل فى رمضان 2021، وضمان وقاية أفضل لفيروس كورونا المستجد، والتي جاءت كالتالي:



1- النوم الجيد

رمضان هو وقت زيادة السهر لوقت متأخر من أجل السحور والنوم بعد الإمساك ، إلا أنه لا يزال يتعين عليك الحصول على 8 ساعات من النوم، ستوفر لك راحة للجسم والعقل بشكل جيد، يصبح من السهل عليك التركيز في العمل والحصول على المزيد من الطاقة طوال اليوم.





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2- ترطيب جسمكيمكن أن يكون العطش أحد أكثر أعراض الصيام تحديًا، مما يؤدي بنا إلى شراب الكثير من الماء والسوائل بمجرد الفطار، ومع ذلك ، يجب أن تكون معالجة الجفاف عملية تراكمية، وأفضل طريقة لترطيب الجسم خلال الصيام والحفاظ على هذا الترطيب لفترة أطول، ويكون ذلك من خلال تسريع تناول السوائل عن طريق استهلاك ما لا يقل عن 2 لتر من الماء بين الإفطار والإمساك.3- تناول وجبات صحية ومغذيةسيؤدي الصيام إلى تغيير عادات الأكل وتكرار تناول الطعام، و من الضروري تلبية احتياجاتك من الفيتامينات والمعادن للحفاظ على نظام مناعة قوي، ولكن احذر من تناول الملح والسكر، بعد يوم كامل من الصيام.و تجنب إشباع الرغبة الشديدة في تناول المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر بدلًا من ذلك، اختر الأطعمة غير المصنعة مثل الفواكه، واستهلك الكربوهيدرات المعقدة مثل الأرز والخبز والحبوب الكاملة جنبًا إلى جنب مع الخضروات، مما سيجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.4- تجنب الملح والسكرتناول الكثير من الملح سيكون له تأثير سلبي ويسهم في العطش والجفاف أثناء النهار، ويمكن أن يؤثر الكثير من الملح على ضغط الدم ، لذلك لا تتناول الوجبات الخفيفة المالحة مثل الفشار والمكسرات المملحة في الليل.5- العمل في الصباححدد المهام الأكثر صعوبة التي تتطلب تركيزًا أكبر أو مجهودًا بدنيًا أكبر في الصباح، عندما يكون لديك المزيد من الطاقة.6- لا تتوقف عن ممارسة الرياضةعلى الرغم من أنك قد تشعر بمزيد من التعب وأنك أقل نشاطًا بشكل مفهوم أثناء الصيام، فإن تخطي التمارين المنتظمة لمدة شهر كامل أمر غير صحي ، لا سيما أن معظم الطعام الذي تتناوله سيستهلك في الليل، ولذلك يُنصح بالتمرين المعتدل فقط تذكر أن تنتظر بضع ساعات بعد الإفطار قبل القيام بأي نشاط.