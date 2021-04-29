حقق مقطع فيديو تقوم فيه دجاجة بمطاردة كلب ملايين المشاهدات، في مشهد ذكر بعروض الرسوم المتحركة "توم آند جيري".
وفي مقطع الفيديو، الذي نشره مستخدم باسم StrictlyChristo عبر منصة "تويتر" يمكن رؤية دجاجة تطارد كلبًا حول كومة من الألواح الخشبية في الحديقة.
وعندما يتوقف الكلب للتحقق مما إذا كانت الدجاجة قد توقفت عن مطاردته، تأتي الدجاجة مندفعة نحوه، ثم يتمكن الكلب من تفادي الطائر الذي يقفز في الهواء بطريقة كوميدية.
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التعليقات على فيديو.. دجاجة تطارد كلبا على طريقة توم وجيري
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