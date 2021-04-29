

اقلع عنها في رمضان.. كيفية التخلص من مشروبات الكافيين؟ اقلع عنها في رمضان.. كيفية التخلص من مشروبات الكافيين؟

يرغب الكثير من الناس في الإقلاع عن تناول المشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين، ويكون شهر رمضان المبارك بالنسبة لهم فرصة للتقليل من تناول تلك المشروبات.







ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية تقريرا عن كيفية التقليل أو الامتناع نهائيا عن تناول المشروبات التي تحتوى على مادة الكافيين، وأعطت 5 طرق تساعد على التخلص من تناول تلك المشروبات.

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- الاستعداد نفسيايجب أن يقنع الناس أنفسهم دائما بأن تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين يعطي الجسم الطاقة، لذلك يجب التجهيز نفسياً للتخلص من هذه الفكرة لأن الطاقة لا تأتي بسبب الكافيين فقط.- التفكير في السلبياتأثبتت الدراسات العلمية أن تناول وشرب الكافيين لأكثر من 3 مرات يومياً يؤثر بشكل سلبي على الصحة كزيادة مخاطر ارتفاع ضغط الدم، ضعف العظام، القلق، تغيير عادات النوم، عدم فقدان الوزن، انخفاض الرغبة الجنسية، لذلك يجب أن يتم استبدال المشروبات التي تحتوي على الكافيين بمشروبات أخرى مثل العصائر الطازجة، و شاي الأعشاب.- التوقف عن تناول الكافيين تدريجيالن يستطيع أي أحد الإقلاع عن تناول المشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين بطريقة مفاجئة، لذلك يمكن الاستغناء تدريجياً عنه مثلاً، التقليل من عدد تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين في اليوم، أي أنه بدلا من تناول 4 أكواب مثلا يتم تقليل الكمية إلى 3 أكواب في اليوم الأول، ثم تقليلها إلى 2 في اليوم الثالث والاستمرار على هذا النمط حتى يتم التوقف عن شرب الكافيين بشكل تام و نهائي.- أعراض الانسحابالتوقف المفاجئ عن تناول وشرب مشروبات الكافيين سيجعل الجسم يرافقه بعض الأعراض الصحية غير المرغوب فيها، لأن الجسم سيتعرض إلى تغييرات مفاجئة، لكن تلك الأعراض ليست خطيرة ولن تدوم أكثر من أيام محدودة وهى التعب والنعاس، الاكتئاب، الصداع، آلام و تصلب العضلات، الأرق، الإمساك، القلق و العصبية.- التمرينات الرياضيةتخفف ممارسة التمرينات الرياضية من الشعور بالقلق، لذلك يمكنها أن تكون من أكثر الطرق المفيدة للتخلص من كمية الكافيين الموجودة في الجسم، لذلك يمكن ممارسة رياضة المشي أو رياضة الجري الخفيف، أو ممارسة رياضة التأمل لتهدئة العقل، من أفضل الطرق لتقليل القلق والتوتر.