

توقعات الأبراج اليوم 29-4-2021: تحذير لـ الثور ونصيحة لـ العقرب توقعات الأبراج اليوم 29-4-2021: تحذير لـ الثور ونصيحة لـ العقرب

برج الحمل



قد يحدث تغييرا مفاجئا في العمل اليوم، لكنه تغيير جيد ربما تحصل على ترقية مفاجأة



برج الثور

قد يعجبك أيضا...

تسعى لإحياء الحب والرومانسية مع شريك حياتك، احذر الحسدبرج الجوزاءالحظ حليفك على الصعيد المادي، تحصل على مبلغ غير متوقع من أحد أصدقائكبرج السرطانيقترح عليك أحد أصدقائك القيام برحلة، وافق فورا أنت بحاجة إلى المغامرةبرج الأسدتؤدي زيادة مهاراتك الفنية إلى توافر فرصة وظيفة جديدة لك، لزيادة دخلكبرج العذراءيوم غريب ومهم، سيظهر صديق لك لم تراه منذ فترة طويلة، استعد لذلكبرج الميزانإحساسك التجاري قوي، وأنت تفهم الناس وتوجهاتهم العامة، لذلك استخدم هذا لتجعل الأمور جيدة بالنسبة لكبرج العقربفكر في الطريقة التي يمكنك من خلالها توجيه طاقتك إلى أفعال، لتجذب الناس إليكبرج القوستتصرف بقسوة اليوم، لأنك أدركت أن بعض الأشخاص قد لا يقدرون سلوكك الطيببرج الجديعلى الصعيد العاطفي، قد تشعر بالتحسن مع شريك حياتك، مما يدفعك إلى تطوير علاقتكمابرج الدلوخطط لأفعالك وفكر في مشاعر الآخرين قبل رد فعلك، استغل الوقت اليوم للتخطيط للمستقبلبرج الحوتركز على مميزاتك وثق في قدراتك واتجه نحو تحقيق أهدافك