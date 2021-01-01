

قائمة بأسعار سيارات فورد الأمريكية المتوفرة بمصر في 2021 قائمة بأسعار سيارات فورد الأمريكية المتوفرة بمصر في 2021

تقدم شركة عبد اللطيف جميل “أوتو جميل“- الوكيل الحصري للعلامة التجارية “فورد” فى مصر، 5 سيارات مختلفة الأنماط والاستخدامات تحمل العلامة التجارية للشركة الأمريكية لعملاء السوق المحلي في 2021.



ويسلط التقرير التالي الضوء على أسعار والمواصفات الميكانيكية لطرازات فورد الأمريكية المتاحة بالسوق المصري:



فورد إيكوسبورت

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تقدم شركة "أوتو جميل" الوكيل الحصري لسيارات فورد الأمريكية في مصر، أيقونتها إيكو سبورت الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات الصغيرة موديل 2021 محرك صغير ثلاثي الاسطوانات سعة 1.0 لتر بقوة 123 حصان، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.وتتسارع السيارة من الثبات وصولًا إلى 100 كم/س في 11.6 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 180 كم ومتوسط استهلاكها من الوقود 5.8 لكل 100 كم.تمتلك فورد إيكوسبورت عدد كبير من مواصفات الأمان أبرزها نظام الفرامل المانع للانغلاق ABS، نظام التحكم الإلكتروني بالثبات ESC ، نظام التوجيه الكهربائي EPAS، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي بالإضافة إلي ستائر جانبية، مثبت للسرعة.تقدم فورد إيكوسبورت فى مصر بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 325.000 جنيه، أما الفئة Sport plus الأعلى تجهيزًا بـ370.000 جنيه.فورد فوكاستقدم فورد فوكاس موديل 2021 فى السوق المحلي بمحرك دراجون ٣ سلندر، سعة ١٥٠٠ سي سي، بقوة ١٢٠ حصان، عزم أقصى ١٥١ نيوتن. متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من ٦ نقلات.تمتلك فوكاس الجديدة الحاصلة على تقييم 5 نجوم ببرنامج اختبارات التصادم الأوروبي، تصميمًا هيكليًا مختلفًا ونظام تعليق جديد يرفعان من صلابة السيارة على الطريق بنسبه ٢٠٪ مقارنة بالجيل السابق، كما تمتلك نظام Electronic Stability وبرنامج ESP للثبات الإلكتروني ونظام TC للتحكم في الجر.فوكاس الجديدة تقدم بالعديد من وسائل الأمان أبرزها نظام وسائد هوائية بعدد ٦ وسائد أمامية وجانبية، بالإضافة إلى حساسات ركن أمامية وخلفية، وفرامل يد كهربائية سهلة التحكم.تتوفر فوكاس فى السوق المحلي بخمس فئات من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 345 جنيه للفئة الأولى، و 370 جنيه للفئة الثانية، و٣٧٥ ألف جنيه للفئة الثالثة، والفئة الرابعة تقدم بسعر رسمي ٤١٥ ألف جنيه، والفئة الخامسة الأعلى تجهيزًا تقدم بسعر رسمي ٤٦٥ ألف جنيه.أما فئة الهاتشباك الوحيدة من نسخة فوكاس ستباع بسعر رسمي ٣٧٠ ألف جنيه.فورد فيستاتتوفر فورد فيستا في السوق المصري بمحرك صغير مكون من 3 اسطوانات سعة 1.0 لتر معزز بشاحن هواء تيربو بقوة 99 حصان، ويرتبط هذا المحرك بنسختين من نواقل الحركة الأول يدوي من 6 سرعات والثاني أوتوماتيك من 6 سرعات أيضًا.وتقدم السيارة في مصر بنمطين الأول ثلاثي الأبواب ويبلغ سعره الرسمي 229.900 جنيه، والثاني خماسي الأبواب بسعر يبدأ من 239.900 جنيه حتى 329.900 جنيه.فورد فيوجنتعتمد فورد فيوجن موديل 2021 فى السوق المحلي بفئاتها الثلاث على سواعد محرك سحب طبيعي رباعي الاسطوانات سعة 2.0 لتر بقوة 240 حصان ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.وتتمكن السيارة بفضل محركها أن تنطلق من الثبات وصولاً إلى 100 كم وفقًا للمواصفات الأوروبية في 7.2 ثانية، ومتوسط استهلاك الوقود لكل 100 كم في ظروف القيادة العادية 9.2 لتر؛ وتقف على إطارات رياضية قياس 17 بوصة.تتوفر السيارة بمواصفات الأمان، أبرزها 7 وسائد وستائر هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS وبرنامج توزيع طاقة الفرامل الإلكتروني EBD، وبرنامج ESC للتوازن الإلكتروني.تتوفر فورد فيوجن بثلاث فئات من التجهيزات، تبدأ من 475,000 جنيه للفئة Trend القياسية، وتصل لـ 675,000 جنيه للفئة الأخيرة والأعللى تجهيزًا.فورد كوجاتقدم فورد كوجا موديل 2021 فى مصر بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ليعطي قوة قدرها 180 حصانًا، وعزمًا أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، مدعمة بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك.ويتوفر بالسيارة باقة من أنظمة المساعدة والأمان، منها الوسائد الهوائية الأمامية ونظام فرامل ABS وتوزيع اليكتروني للفرامل EBD وبرنامج ESP للتوازن الإلكتروني وإيموبليزر ضد السرقة.وتتوفر السيارة الأمريكية بالسوق المحلي بأربع فئات من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 415,000 جنيه للفئة الأولى، 465,000 جنيه للفئة الثانية، و 515,000 جنيه للفئة الثالثة، و 565,000 جنيه للفئة الرابعة و الأعلى تجهيزًا.