

خطوات تخريد السيارات القديمة واستبدالها بجديدة تعمل بالغاز خطوات تخريد السيارات القديمة واستبدالها بجديدة تعمل بالغاز

أعلنت مبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيف Go Green ، التى تستهدف تخريد السيارات المتقادمة التى مر عليها أكثر من ٢٠ عاماً، استبدالها بسيارات تعمل بالغاز الطبيعى، عن الخطوات التى يجب ان يتبعها مستلم رسائل موعد تخريد سيارته المتقادمة واستبدالها بالسيارة الجديدة التى تعمل بالغاز الطبيعى، وقالت المبادرة أنه يتوجب على طاب الخدمة عقب أستلام الرسالة أن يتوجه لوحدة المرور التابع لها وتستخرج شهادة مخالفات ونموذج ١٠٥ وتسلم لوحدة المرور لوحات السيارة ورخصتها. من بعدها يتجه مستلم الرسالة بنموذج ١٠٥ لساحة التخريد لتسليم السيارة القديمة فى أيام العمل طوال أيام الأسبوع ماعدا الجمعة والسبت.



وأوضحت المبادرة أنه فى حالة التقسيط يجب أن يتوجه المستفيد من المبادرة أولاً لفرع البنك الذى وقع من خلاله على عقد قرض السيارة. وحددت المبادرة ساحات التخريد التابعة لكل محافظة التى يجب أن يتوجه إليها طالب الخدمة مع نموذج 105، محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية حددت لها ساحة التخريد بالكيلو ٢٦ طريق مصر اسكندرية الصحراوى اتجاه الإسكندرية أول يمين بعد المحور، تخريد السيارات التابعة لمحافظة السويس ستكون داخل جراج النقل الثقيل بنطاق حى فيصل طريق السويس الإسماعيلية، أما محافظة الغردقة: امام المدرسة الإعدادية الأزهرية بنات ومأمورية الضرائب العامة بالغردقة –شارع الحجاز.



بينما يتجه أصحاب تراخيص محافظة الإسكندرية إلى وحدة التحفظات والايداع الكائنة بمنطقة مرغم بحرى بعلامة الكيلو ٢٦.٥ بطريق الإسكندرية القاهرة الصحراوى، يتجه التابعين لمحافظة بورسعيد إلى جراج سيارات حى الزهور -الحرفيين- الزهور المناخ بورسعيد.