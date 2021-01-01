

بعد زيادة أسعاره.. كم يستهلك مكيف هواء السيارة من البنزين؟ بعد زيادة أسعاره.. كم يستهلك مكيف هواء السيارة من البنزين؟

أقرت الحكومة المصرية ممثلة في لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، أقرت زيادة بأسعار البنزين بجميع أنواعه بقيمة 25 قرشًا، اعتبارًا من صباح يوم الجمعة الماضي.



ومن المقرر أن تسري الزيادة المعلنة التي الأولى منذ عام 2019، حتى نهاية يونيو القادم وهو موعد إجراء المراجعة الدورية التالية لأسعار المشتقات البترولية.



وبعد الزيادة، يبحث الكثير من المواطنين عن سبل الترشيد في استهلاك الوقود، ذلك بهدف الحد من ارتفاع فاتورة تشغيل سياراتهم.

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ويعد مكيف الهواء بمقصورة السيارة، أحد أجهزة السيارة المسببة لاستهلاك أكبر لكميات الوقود في الأجواء الحارة، وذلك في حال استخدم بشكل غير صحيح.قال نادي السيارات "ADAC" الألماني إنه في ظل درجات الحرارة الخارجية المرتفعة جدا يستهلك مكيف الهواء الوقود في بداية مرحلة التبريد بمعدل يتراوح بين 2.5 و4 لتر/100 كلم.وأوضح الخبراء الألمان أنه بعد تبريد السيارة يتراوح معدل الاستهلاك بين 1 و2 لتر/100 كلم داخل المدينة وبين 0.2 و0.7 لتر/100 كلم خارج المدينة.وللحد من استهلاك الوقود ينصح الخبراء الألمان بتهوية السيارة جيدا قبل الانطلاق بها، وذلك بفتح الأبواب والنوافذ لعدة دقائق، وعند الانطلاق بالسيارة ينبغي تشغيل مروحة تدوير الهواء لفترة قصيرة، ثم تشغيل المكيف.ومن الأفضل عدم تشغيل مكيف الهواء في المسافات القصيرة التي تقل عن 5 كلم، واستبداله بفتح النوافذ الأمامية والخلفية أثناء السير لتجديد الهواء داخل المقصورة.وأشار الخبراء إلى أن ضبط مكيف الهواء على درجة حرارة منخفضة للغاية لا يتسبب في زيادة استهلاك الوقود فحسب، بل يشكل أيضا خطرا على الصحة؛ حيث إنه يتسبب في مشاكل بالدورة الدموية والإصابة بنزلة برد أو شد عضلي.