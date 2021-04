إطلاق أول سيارة ذاتية القيادة على الطرق الحضرية إطلاق أول سيارة ذاتية القيادة على الطرق الحضرية

كشفت شركة ARCFOX Brand Night 2021 الصينية ، عن السيارة الكهربائية الذكية ARCFOX Alpha-S HI، وذلك بالتعاون مع شركة هواوي.



والسيارة هي الأولى التي يتم إنتاجها بكميات كبيرة، وتتميز بكونها ذاتية القيادة على الطرق الحضرية، مما يجعلها معيارا عالميا جديدا للقيادة الذاتية.



وتزود هواوي السيارة بالمكونات الذكية الجديدة، والتي تتعاون من خلالها بشكل وثيق مع عدد من مصنعي المعدات الأصلية للسيارات من خلال نموذج (HI /Huawei Inside) لبناء سيارات ذكية متطورة وعالية الجودة.

قد يعجبك أيضا...

ويوفر هذا الطراز لمصنعي المعدات الأصلية بنية رقمية جديدة تماما للمركبات الذكية، مع أكثر من 30 مكونا ذكيا، و5 أنظمة ذكية، تتضمن القيادة الذكية والقمرة الذكية وmPower والاتصال الذكي وسحابة السيارة الذكية.وتعد سيارة ARCFOX Alpha-S HI الجديدة أول سيارة كهربائية ذكية تحمل تقنيات هواوي (HI /Huawei Inside)، وفضل نظام القيادة الآلي من هواوي (ADS)، ستكون سيارة ARCFOX Alpha-S HI ، هي أول مركبة تجارية في العالم، ذات قيادة ذاتية للطرق الحضرية، وستكون السيارة قادرة على التنقل بنفسها عبر التضاريس الحضرية المزدحمة والطرق عالية السرعة ومواقف السيارات.وستكون السيارة قادرة على التعرف على مجموعة كاملة من العناصر على الطرق وتحليلها، بما في ذلك إشارات المرور وحركة المرور القادمة، لتتعامل دون تعليمات مع أي موقف، كالتحرك بشكل مستقيم والانعطاف والتوقف للمشاة والتنقل في المنحدرات وخارجها والانعطافات غير المحمية.وعلى سبيل المثال، عند التقاطعات التي لا توجد بها أماكن انتظار عند الانعطاف إلى اليسار، ستقوم السيارة بتعديل مسارها للانعطاف يسارا بأمان بناء على تحليل حركة المرور القادمة، مع مراعاة المركبات الأخرى التي تشاركها الانعطاف إلى اليسار.بالإضافة إلى ذلك، فإن نظام القيادة الآلي مزود بتقنيات التعلم الذاتي، من أجل التطور الذاتي المستمر وزيادة ذكاء النظام بناء على التجربة الفعلية، ليصبح المتحكم المثالي في السيارة.