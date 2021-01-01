طور باحثون من الولايات المتحدة، تطبيقًا يمكنه تشخيص مرض التوحد لدى الأطفال، الذين تقل أعمارهم عن 16 شهرًا من خلال تتبع حركة العين.
ومن العلامات الواضحة على التوحد عند الصغار، الميل إلى تركيز الانتباه على الأشياء أكثر من الأشخاص - وهي عادة يمكن الكشف عنها من خلال تحليل أنماط النظرة.
ويستخدم الباحثون، تطبيق الكاميرا على أجهزة iPad / iPhone، جنبًا إلى جنب مع التعلم الآلي، لتتبع وتحليل حركات العين هذه، بينما يشاهد الأطفال مقاطع فيديو خاصة.
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التعليقات على طريقة لتشخيص «التوحد» لدى الأطفال بكاميرا المحمول| فيديو
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