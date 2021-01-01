طريقة لتشخيص «التوحد» لدى الأطفال بكاميرا المحمول| فيديو

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طريقة لتشخيص «التوحد» لدى الأطفال بكاميرا المحمول| فيديو

طور باحثون من الولايات المتحدة، تطبيقًا يمكنه تشخيص مرض التوحد لدى الأطفال، الذين تقل أعمارهم عن 16 شهرًا من خلال تتبع حركة العين.

ومن العلامات الواضحة على التوحد عند الصغار، الميل إلى تركيز الانتباه على الأشياء أكثر من الأشخاص - وهي عادة يمكن الكشف عنها من خلال تحليل أنماط النظرة.

ويستخدم الباحثون، تطبيق الكاميرا على أجهزة iPad / iPhone، جنبًا إلى جنب مع التعلم الآلي، لتتبع وتحليل حركات العين هذه، بينما يشاهد الأطفال مقاطع فيديو خاصة.

وفي إحداها، على سبيل المثال ، يحتل الرجل الذي ينفخ الفقاعات الجانب الأيسر من الشاشة، بينما يعرض الجانب الآخر زجاجة من خليط الفقاعات ولعبة على الرف.

وبينما تم استخدام تتبع العين لتشخيص التوحد من قبل، فهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إجراء ذلك بدون أجهزة خاصة وخبير لتفسير أنماط النظرة.

ونظرًا لأنه يستخدم تقنية في كل مكان، ويستغرق 10 دقائق فقط لاختبار الطفل، يمكن بسهولة نشر النهج الجديد في جراحات الممارس العام، أو في الاختبارات المنزلية.

المصدر: اخبار اليوم

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