

أسعار الذهب في مصر خلال بداية تعاملات اليوم 29 أبريل الخميس أسعار الذهب في مصر خلال بداية تعاملات اليوم 29 أبريل الخميس

استقرت أسعار الذهب في مصر، بداية تعاملات اليوم الخميس 29 أبريل 2021.



يأتي ذلك بعد تراجعها بشكل كبير في التعاملات الصباحية أمس، ثم معاودة الارتفاع من جديد بنفس قيمة التراجع والتي بلغت نحو 6 جنيهات بسعر الجرام الواحد دون المصنعية.



وتنشر«بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب في مصر، والتي قد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.

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اقرأ أيضا| فقدت 6 جنيهات.. انخفاض كبير بأسعار الذهب في مصر اليوموسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 781 جنيهًا، وعيار 18 نحو 669 جنيهًا، وعيار 24 نحو 893 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل نحو 6248 جنيها.يأتي ذلك بعد ارتفاع أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات الأسبوع الثالث من أبريل، والثاني من رمضان.وقفزت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات الأسبوع الثاني من رمضان بقيمة تراوحت بين 6 جنيهات و8 جنيهات بينما زاد عيار 21 بقيمة بلغت 7 جنيهات بسعر الجرام الواحد دون المصنعية، في حين ارتفع سعر الجنيه الذهب بقيمة بلغت 56 جنيها.وترجع أسباب ارتفاع أسعار الذهب في مصر بالأسبوع الثاني من رمضان 2021، لارتفاع أسعار الذهب العالمية بنسبة 1.87%، على خلفية ضعف الدولار والانخفاض الذي شهدته عوائد سندات الخزانة الأمريكية.ودفع تراجع الدولار الأمريكي، أسعار الذهب العالمية للارتفاع من جديد على خلفية تراجع الدولار، وتنعكس الأسعار العالمية للذهب على أسعار الذهب في مصر، لذلك شهدت حالة الارتفاع خلال تعاملات الأسبوع الماضي.