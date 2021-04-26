كيف تغيرت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس؟
ننشر أسعار الخضروات اليوم الخميس 29-4-2021 مع استقرار أسعار جميع أصناف الخضروات بحسب الأسعار الرسمية المعلنة بسوق العبور للجملة.
وسجلت البطاطس 2-3 جنيهات للكيلو، يترواح سعر الجزر بين 3 - 5 جنيهات، وتراوحت البسلة بين 3-6 جنيهات للكيلو، وأسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار الملوخية بين7-11 جنيها للكيلو.
وارتفعت أسعار الطماطم لتتراوح بين 3-6 جنيهات للكيلو مقابل 1.5-3 جنيهات للكيلو وسجل البصل من 2-4.5 جنيه للكيلو وأسعار الباذنجان عند 3-5 جنيهات للكيلو، والفلفل ألوان بين 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر بين 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، البطاطا بين 1.5 - 2 جنيه.
واستقر سعر الكوسة ليتراوح بين 2-5 جنيهات وأسعار الفاصوليا بين 5-9 جنيهات للكيلو، واستقرت أسعار البامية لتتراوح بين 35-40 جنيها للكيلو واستقر سعر الثوم 6-8 جنيهات للكيلو.
كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير، هي أسعار الجملة وتختلف وتتفاوت من سوق إلى آخر بالنسبة للسعر النهائي للمستهلكين.
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